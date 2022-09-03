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南投清除小花蔓澤蘭 將綠癌做成植物染、防蚊液
小花蔓澤蘭是環境綠癌，南投林管處今天和鹿谷鄉瑞峰國中師生及社區居民，在學校及周邊社區拔除小花蔓澤蘭，一上午共清除389公斤，集集特生中心博士黃士元教導大家，將小花蔓澤蘭製成手工皂、防蚊液和植物染，鼓勵民眾開發小花蔓澤蘭的實用價值，減少生態殺手對環境危害。
今天清除小花蔓澤蘭行動由師生、社區居民以趣味「拔蔓比賽」展開，激發大家的除蔓意識，其中社區組成的隊伍，短短1小時內拔除95.1公斤小花蔓澤蘭拿下第一名。
瑞峰國中教導主任張妙楓表示，因為學生人數少，校園打掃不易，南投林管處在學校舉辦清除蔓澤蘭活動，一併除去校園累積許久的青苔，給師生更好環境。秀峰社區理事長黃炩炤說，林管處防治入侵種植物，他向地主溝通時，大家覺得政府與社區一起「除害」非常好。
南投林管處長李政賢說，林務局今年補助南投縣政府防治入侵植物，預計清除小花蔓澤蘭200公頃；在土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站 、彰化縣田中分站、雲林縣林內分站設置全年收購據點，每周一上午9點到11點半辦理收購，金額為每公斤5元整；南投縣民憑身分證，縣府再加碼每公斤2元獎勵，增加民眾清除動力，抑制小花蔓澤蘭擴散。
林務局簡任技正李建霖說，林務局與政府部門、企業及民間團體攜手防治，國內小花蔓澤蘭面積已由90年5萬1852公頃減至3392公頃，20年來減少了4萬8460公頃，有效抑制綠癌在台灣擴散。
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