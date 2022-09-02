視察菇類故鄉霧峰菇類產學館 盧秀燕：歡迎探索、品菇

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天視察霧峰區農會「霧峰菇類產學館」。圖／市府提供
台中市長盧秀燕今天視察霧峰區農會「霧峰菇類產學館」。圖／市府提供

台中市長盧秀燕今天至霧峰區農會視察霧峰菇類產學館，聽取菇農產業發展理念，感謝霧峰區農會對菇蕈類產業跨域整合的努力，打造農業生產示範基地，歡迎大家前來參觀。盧秀燕說，霧峰菇類產學館具教學功能，市府思考未來與各級學校結合，透過學生參訪了解作物產生過程，讓 「食農教育」向下扎根。

霧峰農會說明，霧峰區是「菇類的故鄉」，早期是洋菇最大產地，外銷全世界，後因外銷市場減少，轉型改種杏鮑菇、秀珍菇等，也將菌種銷給其他縣市。

盧秀燕說，霧峰是台中重要的農業基地，尤其霧峰農會輔導農友生產，是非常績優的農會，霧峰農會為打響「菇類故鄉」名號，原打造霧峰菇類博物館，現在轉型為霧峰菇類產學館，感謝農委會補助1300萬元，台中市政府也補助500多萬改造。未來可結合教育局各級學校進行食農教育，讓孩子們了解作物產生過程，感謝農委會、霧峰農會在農業發展、食農教育方面的貢獻。

盧秀燕指出，她是菇粉，所有菇類都非常喜歡，如杏鮑菇、金針菇、珊瑚菇、鴻喜菇、美白菇、黑木耳、白木耳等都喜歡吃；她打趣說，她沒當市長前是家庭主婦，對菇類熟悉，她絕對可以勝任產學館行銷志工。

盧秀燕大力推廣菇類的好處，烹調簡單、營養十足又美味健康，是很好的食品，霧峰農會多角化經營，甚至推出植物肉丸子、飲品、護膚品等，吃得、用得都很棒，歡迎大家多吃菇、多用菇類產品。

農業局說明，霧峰區菇蕈有機種植14多公頃，以環控設施栽培種植居多，其中如金針菇、杏鮑菇、洋菇及菌種栽培等具經濟規模。霧峰區農會導入產地證明標章及產地團體商標，建立自有品牌，結合在地特色產業、文創、美學及觀光，並鏈結農業、製造業和服務業，帶動霧峰菇蕈產業六級化發展。

台中市長盧秀燕今天視察霧峰區農會「霧峰菇類產學館」。圖／市府提供
台中市長盧秀燕今天視察霧峰區農會「霧峰菇類產學館」。圖／市府提供
台中市長盧秀燕今天視察霧峰區農會「霧峰菇類產學館」。圖／市府提供
台中市長盧秀燕今天視察霧峰區農會「霧峰菇類產學館」。圖／市府提供

農會 食農教育 盧秀燕

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