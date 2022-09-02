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台中天橋直通民宅 屋主裝3支監視器仍不安心

中央社／ 台中2日電

台中市東區大智國小旁天橋緊鄰透天厝，行人走在天橋上，攀爬扶手就能蹬上3樓民家，屋主裝了3支監視器，仍無法安心入眠，還多次被人打破窗戶，市府表示，會勘後研擬改善方案。

台中市議會今天召開都發、建設、水利業務質詢，民進黨籍台中市議員鄭功進質詢指出，東區大智國小旁一座天橋緊鄰透天厝，行人走在天橋上，攀爬扶手就能蹬上3樓民宅，屋主裝了3支監視器仍無法安心。

鄭功進表示，台中市現有高達98座的人行天橋，多數天橋隨著時代變遷以及人本路權的意識抬頭，過半數都有「妨礙天際線視野、使用率低下」的問題，卻始終看不見客觀可受檢驗的評估管理及拆除機制。

鄭功進強調，拆除使用率低下的天橋，能有效減少高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民通行天橋時使用樓梯的不便性，同時天橋樓梯及橋柱，也會額外占用行人通行空間、除了減少通行寬度外，更容易產生視線死角引發交通意外。

台中市副市長黃國榮表示，該座人行天橋的興建應是早於一旁的民宅，平均一座天橋的耐用年限約50年，結構堪用將會繼續展延，針對有安全疑慮的天橋，會辦理會勘，並與周邊居民進行妥善溝通，研議改善及拆除方案。

台中市 透天厝

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