彰化埔鹽永平村團結破魔咒 共推台大子弟選鄉代
彰化縣年底五合一選舉今截止登記，台大政治系畢業的張俐婷以無黨籍，登記競選埔鹽鄉第二選區鄉民代表，創下溪湖區學歷最亮麗也最年輕的鄉鎮民代表參選人紀錄，住家所在地的永平村村民近百人喊出「真心俐婷．力挺埔鹽」，展現團結氣勢。
彰化縣年底五合一選舉不乏青年參政，張俐婷28歲，台灣大學政治系國際關係組畢業，曾任公民記者、政治幕僚、專案經理等工作，帶著漂亮學歷投入基層選舉，許多選民期待她能改變基層選風，提升基層問政素養。
張俐婷說，她決定參加基層選舉，藍綠陣營都有人出面攬才，希望她參選鄉長，她評估自己是素人參政，且家庭經濟小康，還是要一步一腳印從最底層出發，深刻了解民意並打穩從政基礎，很多人認為鄉下選舉不用談政見，人面廣、人脈豐富就能當選，但她對家鄉進步有期待，已準備政見給選民檢視。
今天張俐婷登記，由永平村村長施永玉和另一名村長參選人施金章陪同。施永玉表示，第二選區已30年沒有永平村出身的鄉民代表，所以無論村長選舉如何競爭，村民在鄉民代表選舉達成共識要「力挺．俐婷」，打破永平村多年沒有鄉代的魔咒。
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