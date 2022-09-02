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軒嵐諾颱風逼近 彰化藝文活動多數取消 二林照常辦理

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣文化局公告取消明天兩場大型演藝活動。圖／文化局提供
彰化縣文化局公告取消明天兩場大型演藝活動。圖／文化局提供

軒嵐諾颱風來勢洶洶，彰化縣文化局今天宣布取消兩場大型演藝表演、延後舉辦4項活動，文化局所屬場館的開放時間和展覽都隨颱風最新動態作調整，永靖鄉公所預定9月3日舉辦玩水節順延到9月17日。二林鎮公所「優秀人才回鄉講座」明天照常辦理。

彰化縣文化局公告，取消9月3日晚上7點30分在員林市圓林園舉辦「後疫情時代 感恩音樂會-長榮交響樂團」和9月4日的民歌演唱會。9月3日下午1點10分至5點30分彰化縣立圖書館演講廳舉辦的文創實務講座，改採線上課程。

此外，古蹟日系列活動9月3日上午輕旅行「解讀彰化300文資密碼」、下午輕旅行「文資小學堂-傳統建築彩繪」，9月4日上午輕旅行「鹿港街屋與和興青創基地散步」，都延期舉辦，日期和時間另行公告。

9月4日搭遊覽車的「彰化人權小旅行」線西、鹿港、二林線場次，延期到9月25日（周日）出發，保留名額給原場次報名的民眾，如有餘額會開放報名。

彰化縣文化局所附屬各場館，包括彰化縣立美術館、彰化縣立圖書館、南北管音樂戲曲館、員林演藝廳、工藝展覽館、福興穀倉、彰化縣二二八暨人權紀念館、彰化縣史館、書道館、彰化孔子廟、彰化藝術館、臺語文創意園區等場館的館室活動（含說故事、講座）、展覽（含開幕儀式）及藝文研習班課程，將配合彰化縣政府宣布軒嵐諾颱風的停班停課標準，辦理開放與關閉的異動。

永靖鄉公所預訂9月3日舉辦「遇水則發-清涼一夏」永靖鄉111年社區親子玩水泡泡趴活動，順延到9月17日（周六）上午9點30分至12點辦理。

二林鎮公所和鎮立圖書館舉辦「優秀人才回鄉講座」系列活動，9月3日下午2點30分照常辦理，陶藝家劉克倫在鎮立圖書館3樓演講廳演講「陶學之路-年齡、夢想」，入場前50名將獲得一份小禮品。

圖書館 文化局 軒嵐諾

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