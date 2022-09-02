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原台中州農會田中倉庫重修動工 彰化推動文資保存

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化歷史建築原台中州農會田中倉庫修復工程今天在彰化縣長王惠美(左四)主持下舉行動工典禮。記者林宛諭／攝影
彰化歷史建築原台中州農會田中倉庫修復工程今天在彰化縣長王惠美(左四)主持下舉行動工典禮。記者林宛諭／攝影

彰化縣歷史建築原台中州農會田中倉庫修復工程今天動工，彰化縣長王惠美說，明年就是彰化建縣三百年，縣府推動文化古蹟保存，陸續完成社頭泰安岩、鹿港十宜樓、大城咸安宮等修復工程，文資景點結合地方產業，讓彰化的觀光資源更豐富，帶來人潮和錢潮。

台中州農會田中倉庫修復工程今天在王惠美主持下舉行動工典禮，還有彰化縣農會理事長蕭景田、縣議員蕭淑芬、鄭俊雄、田中鎮長洪麗娜等人與會觀禮。

王惠美說，「原台中州農會田中倉庫」位於田中碾米廠內，為日治後期建築，屬於縣內稀少性日式穀倉建築，縣府在94年公告登錄為歷史建築。

因材料的自然老化與外力作用破壞下，建物損壞嚴重，縣府與彰化縣農會合力辦理修復工程，修復工程總經費約8200萬元，文化部補助5330萬元，縣府配合款2460萬元，彰化縣農會自籌款410萬元，工期540天，預計將在113年3月修復完成。

王惠美說，台中州農會田中倉庫修復後，除了延續田中倉庫建築生命力，更可連結社頭、田中、二水的文化資產成為「田頭水」文化資產活化據點，為彰化打造文化觀光廊道，未來將繼續爭取修復文資建築，希望透過點線面的結合，也可結合青創、配合地方觀光產業增加可看性。

彰化縣農會理事長蕭景田說，感謝農政單位、王惠美縣長大力支持文化修復工程，田中倉庫歷史悠久，相信這是農會的一個開端，對於文化保存的重視，展現文化層面的意義，在工程修復期間如果有干擾到附近鄰居，再請大家多包涵。

王惠美說，文化局也策劃古蹟日「美歷彰化GO！好玩」系列活動，從9月3日起，至10月2日的每個周六、周日舉辦文資小學堂、文資輕旅行、彰化人權旅行活動等，現在已開始報名。接著還有「彰化縣媽祖祈福文化節」、「二水國際跑水節」、「田中馬拉松」活動，及農業處近期也推出「畜產嘉年華」，歡迎鄉親共襄盛舉。

彰化歷史建築原台中州農會田中倉庫修復工程今天舉行動工典禮，預計113年3月修復完成。記者林宛諭／攝影
彰化歷史建築原台中州農會田中倉庫修復工程今天舉行動工典禮，預計113年3月修復完成。記者林宛諭／攝影
彰化歷史建築原台中州農會田中倉庫修復工程今天舉行動工典禮，預計113年3月修復完成。記者林宛諭／攝影
彰化歷史建築原台中州農會田中倉庫修復工程今天舉行動工典禮，預計113年3月修復完成。記者林宛諭／攝影
彰化歷史建築原台中州農會田中倉庫修復工程今天在彰化縣長王惠美主持下舉行動工典禮。記者林宛諭／攝影
彰化歷史建築原台中州農會田中倉庫修復工程今天在彰化縣長王惠美主持下舉行動工典禮。記者林宛諭／攝影

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