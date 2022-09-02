原台中州農會田中倉庫重修動工 彰化推動文資保存

彰化縣歷史建築原台中州農會田中倉庫修復工程今天動工，彰化縣長王惠美說，明年就是彰化建縣三百年，縣府推動文化古蹟保存，陸續完成社頭泰安岩、鹿港十宜樓、大城咸安宮等修復工程，文資景點結合地方產業，讓彰化的觀光資源更豐富，帶來人潮和錢潮。

台中州農會田中倉庫修復工程今天在王惠美主持下舉行動工典禮，還有彰化縣農會理事長蕭景田、縣議員蕭淑芬、鄭俊雄、田中鎮長洪麗娜等人與會觀禮。

王惠美說，「原台中州農會田中倉庫」位於田中碾米廠內，為日治後期建築，屬於縣內稀少性日式穀倉建築，縣府在94年公告登錄為歷史建築。

因材料的自然老化與外力作用破壞下，建物損壞嚴重，縣府與彰化縣農會合力辦理修復工程，修復工程總經費約8200萬元，文化部補助5330萬元，縣府配合款2460萬元，彰化縣農會自籌款410萬元，工期540天，預計將在113年3月修復完成。

王惠美說，台中州農會田中倉庫修復後，除了延續田中倉庫建築生命力，更可連結社頭、田中、二水的文化資產成為「田頭水」文化資產活化據點，為彰化打造文化觀光廊道，未來將繼續爭取修復文資建築，希望透過點線面的結合，也可結合青創、配合地方觀光產業增加可看性。

彰化縣農會理事長蕭景田說，感謝農政單位、王惠美縣長大力支持文化修復工程，田中倉庫歷史悠久，相信這是農會的一個開端，對於文化保存的重視，展現文化層面的意義，在工程修復期間如果有干擾到附近鄰居，再請大家多包涵。