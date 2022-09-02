南投縣再出揪團接種獎勵促打新招 控制確診者重症住院

為了控制南投縣確診數，南投縣府再出促打新招「65歲以上長者揪團接種獎勵」，廣徵20歲以上民眾，尤其是具有群眾號召力的社區協會、社團或宮廟管委會幹部，只要協助縣內65歲以上長者揪團5位以上報名即可接種，揪團者可獲得百元禮券外，接種疫苗長者則能獲得口罩一盒，或快篩試劑2劑及宣導品。

衛生局長陳南松表示，近期因學校開學及入境人數增加開放量，社區受Omicron亞型變異株威脅下，國內新冠確診病例數呈增加趨勢，幼兒及65歲以上長者為重症高危險族群，南投縣公布今天確診人數481例，連續一周都在500例上下；為降低重症、住院或死亡風險，提升幼兒及長者接種率，因而推出揪團促打新招。

南投衛生局指出，社區群體免疫為目前防疫上至關重要的事，65歲以上長者揪團接種的獎勵，不只揪團5位以上報名即可接種，揪團者可獲得百元禮券，倘邀約超過20位長者，即可申請至定點接種，希望藉由群體邀約力量，提升縣內長者保護力，進而降低因新冠感染引起之重症及死亡。

陳南松說，國內外專家學者皆強調在新冠疫情流行下，即便打滿三、四劑，仍可能會感染、仍然會傳播病毒，但是卻可以大幅降低重症和死亡，因此每個人都需要打疫苗，且要打好打滿，才能免於重症和死亡。