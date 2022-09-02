中興棒球隊金龍盃奪銀 公所捐米麵減輕球隊煩惱

南投縣中興國中棒球隊去年奪下金龍盃青少棒菁英賽亞軍，但球員人數多達100多人，球隊經費需求多。南投市公所今天捐贈中興棒球隊白米20袋、泡麵、食品各100箱，減輕經費壓力，選手也能吃飽吃好，在賽場上為南投爭光。

中興棒球隊球員多數來自信義鄉和仁愛鄉，因為學習和訓練需求，都就近住在球場宿舍，就讀國中及高中的球員達100多人，去年中興棒球隊在教練陳進龍帶領下，在台中市金龍盃全國青少棒錦標賽拿下亞軍佳績。

中興棒球隊球員林至宏說，很感謝南投市公所和市長宋懷琳每年都會捐贈物資，讓他們可以吃飽，他們也會努力練習，希望可以打出更好成績，回報鄉親支持。