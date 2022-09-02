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中興棒球隊金龍盃奪銀 公所捐米麵減輕球隊煩惱
南投縣中興國中棒球隊去年奪下金龍盃青少棒菁英賽亞軍，但球員人數多達100多人，球隊經費需求多。南投市公所今天捐贈中興棒球隊白米20袋、泡麵、食品各100箱，減輕經費壓力，選手也能吃飽吃好，在賽場上為南投爭光。
中興棒球隊球員多數來自信義鄉和仁愛鄉，因為學習和訓練需求，都就近住在球場宿舍，就讀國中及高中的球員達100多人，去年中興棒球隊在教練陳進龍帶領下，在台中市金龍盃全國青少棒錦標賽拿下亞軍佳績。
中興棒球隊球員林至宏說，很感謝南投市公所和市長宋懷琳每年都會捐贈物資，讓他們可以吃飽，他們也會努力練習，希望可以打出更好成績，回報鄉親支持。
南投市長宋懷琳說，中興棒球隊所需經費大，除了縣府提供經費，各界也熱心幫忙捐助，而伙食費對球隊就是一筆龐大開銷，學生在青少年時期正是身體成長階段，為了練習球員每天都消耗大量體能，希望捐贈物資給棒球隊，能讓小朋友吃飽，晚上能夠充分休息，精神體力好，站上球場就能提升戰力，在球賽中爭取佳績。
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