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颱風來也不改行程！二林喜樂院生唱歌感謝彰化郵局送愛
彰化縣沿海鄉鎮居民都感受軒嵐諾風勢強勁，彰化郵局今天帶著170盒中秋月餅到二林喜樂保育院，20多名代表受贈的院生唱歌歡迎，院長林玉嫦感謝彰化郵局關懷偏鄉弱勢族群，「風雨故人來」格外令人窩心。
彰化縣今天沒下雨，沿海鄉鎮強風陣陣，彰化郵局局長李瑞華帶領各部門主管及二林郵局主管，到喜樂保育院萬合院區送名牌月餅。
林玉嫦說，9月是二林喜樂阿嬤的生日，喜樂阿嬤變賣家產遠渡重洋來台創立喜樂保育院，照顧大二林地區的身障孩子，保育院感懷喜樂阿嬤，特別把她的生日月訂為感恩月，彰化郵局選在感恩月到喜樂保育院別具意義。
林玉嫦又說，彰化郵局設立郵政商城協助青農推廣優質農產、打開通路，長期定期捐贈照顧基層弱勢族群，喜樂保育院自2009年起逢年過節都會收到來自他們的愛心，禮品品項雖不同，但都很實用，顯示彰化郵局的用心，今天颱風風勢強勁，彰化郵局按照既定行程如期前來，近330名院生都很感謝。
彰化郵局局長李瑞華表示，郵局基於「取之於社會，用之於社會。」的社會企業理念，規畫關懷社會弱勢族群的活動，中秋節前夕安排四場，二林喜樂保育院是第二場，彰化郵局集合局內員工、二林郵局和二林地方人士的愛心，希望拋磚引玉帶動更多人關懷弱勢，投入公益活動。
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