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颱風轉中颱視察抽水站 盧秀燕：台中成立災情應變中心

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天上午10時10分視察五張犁抽水站防汛整備情形。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕今天上午10時10分視察五張犁抽水站防汛整備情形。圖／中市府提供

軒嵐諾颱風轉為中颱，台中市長盧秀燕今天上午10時10分視察五張犁抽水站防汛整備情形時說，接下來2、3天將會是颱風半徑影響最大的時間點，可能發生局部性豪雨，市府已成立災情應變中心，隨時戒備，也希望市民一切平安。

水利局副局長韓乃斌說，大里溪從上游至下游處，有五張犁、中興、后溪底、湖日、車龍埤及光明等6處抽水站，抽水量相當於100部大型抽水機同時抽水，每分鐘抽水量約一個標準游泳池。抽水站平時採24小時人員輪班，若接獲颱風警報通知，4名值班人員進駐，若達一定水位，就會啟動抽水機。

盧秀燕說明，「軒嵐諾」雖已轉為中颱，但目前還處在台灣外圍，接下來會往北走，且昨天下午開始就強陣風不斷，目前為止已接獲120至130件路樹倒塌或折枝的案件，其中約30件還造成車損，大部分案件已及時善後，還有一些陸續處理中。

盧秀燕指出，為加強戒備，市府已成立災情應變中心，雖然按照現在國家風力標準，台中是開設三級應變，但市府以二級規模做準備，以現在的國家標準，該開的是三級，不過市府以二級的規模做準備。

台中市長盧秀燕今天上午10時10分視察五張犁抽水站防汛整備情形。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕今天上午10時10分視察五張犁抽水站防汛整備情形。圖／中市府提供

盧秀燕 颱風 軒嵐諾

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