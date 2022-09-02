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軒嵐諾進逼台中4人遭砸傷 明後天嬰幼兒快打站維持運作

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中市長盧秀燕今上午11點主持災害應變中心整備工作會議。記者曾健祐／攝影
台中市長盧秀燕今上午11點主持災害應變中心整備工作會議。記者曾健祐／攝影

軒嵐諾颱風逼近，台中市長盧秀燕今上午11點主持災害應變中心整備工作會議，她表示目前依國家風力標準雖未達二級開設，但為提前準備今以準二級開設；盧也提到，有關明、後天全市44處嬰幼兒疫苗快打站也維持運作，除非颱風達停班課標準會緊急通知暫停。

盧秀燕表示，昨天下午1點至今天早上7點，全市獲報107件路樹倒塌等，經建設局連夜搶修善後，已經搶修善後70件，有些民眾車子停在樹下被樹幹倒塌壓到車損也有23件，颱風雖沒有登陸，但強風已先到。

消防局也統計，目前獲報全市17件廣告招牌掉落、路樹倒塌等零星災情，有4人受輕傷。

盧秀燕說，昨晚起強陣風很大，雖目前依據國家風力標準還沒達到二級，但為了加強因應，台中市今天準2級開設，預估未來幾天可能風雨交加，近期活動舉辦、開設與否，會依颱風狀況討論。 

由於台中市規畫明、後天啟動嬰幼兒疫苗接種快打站，目前尚未達停班停課標準下，預計將持續運作，若有停班課狀況也將緊急通知。

盧秀燕說，現準備1萬8000份給各家庭注射疫苗，民眾若自身有考量也可以不用來打，醫療院另配發醫針劑，覺得安心後也可以到醫療院所打，預計將維持常設開設44個嬰幼兒疫苗快打站，民眾可以自行評估是否接種。

盧秀燕也提到，有關梧棲區公所今晚舉辦的中秋晚會，也由梧棲區公所調整到梧棲國中大禮堂，在室內比較安全，也有視訊可以看區公所晚站直播。社會局說，原預定在北區元保宮舉辦的戶外性平歌仔戲，商量後延後舉辦，環保局規畫9月2日至9月4日梨山機車定檢也先延期。

台中市長盧秀燕今上午11點主持災害應變中心整備工作會議。記者曾健祐／攝影
台中市長盧秀燕今上午11點主持災害應變中心整備工作會議。記者曾健祐／攝影

盧秀燕 颱風 軒嵐諾 停班停課

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