彰化北斗鎮長李玄在相信司法還清白 今登記競選連任

今天是彰化縣五合一選舉的最後競選登記日，200多名支持者陪同北斗鎮長李玄在完成登記，確定尋求連任；溪湖鎮長黃瑞珠稍晚也完成登記競選。北斗鎮形成綠營挑戰泛藍，溪湖鎮如果下午沒民進黨黨員登記，將出現相反局面，上演泛綠與藍軍捉對廝殺。

李玄在由妻子北斗鎮前鎮長楊麗香、農會前總幹事顏銘揚、中寮里前里長顏旭信等200多名支持者陪同，步行到鎮公所登記競選下屆鎮長。顏旭信是李玄在本屆競選鎮長的對手，這次轉向支持；顏旭信表示，李玄在不貪不取，很認真為北斗鎮做事，鄉親知道他被冤枉圖利他人，願意用選票表達對他的信任。

「我保證我是清白的，我對司法有信心，相信司法是正義的，司法會還我清白。」完成登記後，李玄在說，根據地方制度法第七十八條第三項規定，如果他再當選就不能被停職，他在這個任期還有很多事沒做，如果能當選，他會繼續完成對鄉親的服務。

李玄在表示，兩年前向內政部民政司爭取北斗鎮第一公墓追思禮堂，最近經費3800萬元撥下，結果他這段時間「休息」，這項建設跟著休息，若他當選一定推動；另外，北斗牛墟舊址改建北斗鎮衛福大樓，他規畫使用清葬後的第三公墓用地興建運動場館，將有兩座風雨球場、兩座籃球場、3座網球場、1座桌球館及

1座大型集會館。

溪湖鎮長黃瑞珠今天完成登記競選，立法委員謝衣鳳、鎮民代表會主席邱鳳蘭和鎮民代表劉晚玉、黃隆芳、楊舒萍、黃秀樁等人陪同。黃瑞珠說，溪湖鎮的溪湖糖廠、羊肉爐遠近馳名，又有隱藏版美食、青農經營的農園，她將在過去3年多的基礎上，打造溪湖鎮成為觀光大鎮和青創基地，近日整修後的溪湖藝文館將開幕啟用，她也會集結資源把溪湖營造成藝文大鎮。

北斗鎮長李玄在2017年涉犯北鎮斗清潔隊代處理廢棄物及販售偽農藥，今年2月18日台中高分院宣判有期徒刑1年10個月，可上訴。彰化縣政府收到判決書依地制法處以停職處分，另派縣政府秘書代理鎮長。李玄在已上訴最高法院。