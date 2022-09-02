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彰化北斗鎮長李玄在相信司法還清白 今登記競選連任

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮候選人李玄在和妻子前鎮長楊麗香等支持者陪同下完成登記。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮候選人李玄在和妻子前鎮長楊麗香等支持者陪同下完成登記。記者簡慧珍／攝影

今天是彰化縣五合一選舉的最後競選登記日，200多名支持者陪同北斗鎮長李玄在完成登記，確定尋求連任；溪湖鎮長黃瑞珠稍晚也完成登記競選。北斗鎮形成綠營挑戰泛藍，溪湖鎮如果下午沒民進黨黨員登記，將出現相反局面，上演泛綠與藍軍捉對廝殺。

李玄在由妻子北斗鎮前鎮長楊麗香、農會前總幹事顏銘揚、中寮里前里長顏旭信等200多名支持者陪同，步行到鎮公所登記競選下屆鎮長。顏旭信是李玄在本屆競選鎮長的對手，這次轉向支持；顏旭信表示，李玄在不貪不取，很認真為北斗鎮做事，鄉親知道他被冤枉圖利他人，願意用選票表達對他的信任。

「我保證我是清白的，我對司法有信心，相信司法是正義的，司法會還我清白。」完成登記後，李玄在說，根據地方制度法第七十八條第三項規定，如果他再當選就不能被停職，他在這個任期還有很多事沒做，如果能當選，他會繼續完成對鄉親的服務。

李玄在表示，兩年前向內政部民政司爭取北斗鎮第一公墓追思禮堂，最近經費3800萬元撥下，結果他這段時間「休息」，這項建設跟著休息，若他當選一定推動；另外，北斗牛墟舊址改建北斗鎮衛福大樓，他規畫使用清葬後的第三公墓用地興建運動場館，將有兩座風雨球場、兩座籃球場、3座網球場、1座桌球館及

1座大型集會館。

溪湖鎮長黃瑞珠今天完成登記競選，立法委員謝衣鳳、鎮民代表會主席邱鳳蘭和鎮民代表劉晚玉、黃隆芳、楊舒萍、黃秀樁等人陪同。黃瑞珠說，溪湖鎮的溪湖糖廠、羊肉爐遠近馳名，又有隱藏版美食、青農經營的農園，她將在過去3年多的基礎上，打造溪湖鎮成為觀光大鎮和青創基地，近日整修後的溪湖藝文館將開幕啟用，她也會集結資源把溪湖營造成藝文大鎮。

北斗鎮長李玄在2017年涉犯北鎮斗清潔隊代處理廢棄物及販售偽農藥，今年2月18日台中高分院宣判有期徒刑1年10個月，可上訴。彰化縣政府收到判決書依地制法處以停職處分，另派縣政府秘書代理鎮長。李玄在已上訴最高法院。

國民黨在北斗鎮開放競選鎮長，李玄在被視為泛藍陣營，民進黨徵召的前鎮代王東魚昨已完成登記競選下屆鎮長。溪湖鎮民進黨開放競選鎮長，無黨籍大竹里長何炳樺有泛綠支持，已登記競選下屆鎮長，國民黨提名黃瑞珠尋求連任。這兩鎮都有無黨籍人士競選，選情變化有待觀察。

彰化縣北斗鎮候選人李玄在（右三）相信司法會還他清白。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮候選人李玄在（右三）相信司法會還他清白。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠（披紅綵帶者）步行到鎮公所完成登記競選。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠（披紅綵帶者）步行到鎮公所完成登記競選。記者簡慧珍／攝影

2022大選 彰化縣選舉

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