颱風逼近 彰化員林號誌被吹斷 砸傷機車女騎士

受軒嵐諾颱風影響，今天各地風勢變強，彰化縣員林市上午11點40分發生紅綠燈號誌被強風吹斷，砸到正在等紅綠燈的機車女騎士，女騎士被送醫救治，也影響附近交通。

員林市中山南路、南昌路口今天上午11點多因為風勢強勁，一座紅綠燈號誌被吹斷，砸到正在等紅綠燈的一部機車和一輛汽車，被號誌砸到頭的陳姓機車女騎士（43歲）送醫救治，目前意識清楚，該路段警方管制交通處理中。