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颱風逼近 彰化員林號誌被吹斷 砸傷機車女騎士
受軒嵐諾颱風影響，今天各地風勢變強，彰化縣員林市上午11點40分發生紅綠燈號誌被強風吹斷，砸到正在等紅綠燈的機車女騎士，女騎士被送醫救治，也影響附近交通。
員林市中山南路、南昌路口今天上午11點多因為風勢強勁，一座紅綠燈號誌被吹斷，砸到正在等紅綠燈的一部機車和一輛汽車，被號誌砸到頭的陳姓機車女騎士（43歲）送醫救治，目前意識清楚，該路段警方管制交通處理中。
彰化縣議員張錦昆、員林市代吳政彥等人也前往該路段關心，張錦昆說，不只是一根號誌被吹倒，對面另一座號誌的底座也年久鏽蝕，才這麼容易被風吹倒，將請縣府及公所針對全縣號誌做總體檢，未來訂出管理辦法，訂出使用年限，在年限到達前就應提前維修，以免再發生倒塌事件，影響民眾安全。
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