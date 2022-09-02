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新社30年無灌溉用水有解 投1.8億元拚後年完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委江啟臣今早到新社區說明白冷圳擴大灌溉計畫，爭取1.8億元經費，規劃第一、二期工程施作引水管線，力拚2024年讓崑山、水井地區優先取得灌溉用水。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣今早到新社區說明白冷圳擴大灌溉計畫，爭取1.8億元經費，規劃第一、二期工程施作引水管線，力拚2024年讓崑山、水井地區優先取得灌溉用水。圖／立法委員江啟臣提供

台中市新社區(崑山、水井)及石岡區(頭坪、二坪)，位置偏遠且地理條件受限，長達30年無灌溉用水，在地民眾長期困擾，更是農民耕作阻力。立委江啟臣今早會勘，爭取中央1.8億元經費，規劃第一、二期工程施作引水管線，11月完成設計作業、12月發包，力拚2024年讓崑山、水井地區優先取得灌溉用水。

立法委員江啟臣長期關心白冷圳擴大灌溉計畫，繼5月份邀請農田水利署署長蔡昇甫到現場會勘，今天上午，再邀農委會農田水利署、台中市水利局、新社區公所等單位舉辦說明會，向地方民眾報告計畫進度。

江啟臣指出，白冷圳擴大灌溉計畫是鄉親的長久盼望，山城區的農民不是次等公民，白冷圳擴大灌溉計畫將涵蓋新社區(崑山、水井)及石岡區(頭坪、二坪)，一旦工程完成，可望終結約453公頃的農地，長達30年無水可用的惡夢。

白冷圳灌溉計畫將分為五期推動，包含：引水管線、調整池、輸水幹(支)線、蓄水池工程，總經費約5.03億元，農水署將分年編列執行預算。

目前第一、二期工程主要施作引水管線及調整池，工程經費約1.8億元，預計11月完成設計作業、12月進行發包，明年1月動工，力拚113年讓崑山、水井地區優先取得灌溉用水。

農田水利署陳衍源副署長表示，農水署已委託市政府設計施工，待設計出來後會召開地方說明會。另外三期工程的用地取得問題，與地方溝通協調中。

台中市水利局總工程司連昭榮指出，一、二期工程目前仍在基本設計階段，設計完前、後都會向地方說明計畫內容。

立委江啟臣今早到新社區說明白冷圳擴大灌溉計畫，爭取1.8億元經費，規劃第一、二期工程施作引水管線，力拚2024年讓崑山、水井地區優先取得灌溉用水。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣今早到新社區說明白冷圳擴大灌溉計畫，爭取1.8億元經費，規劃第一、二期工程施作引水管線，力拚2024年讓崑山、水井地區優先取得灌溉用水。圖／立法委員江啟臣提供

江啟臣

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