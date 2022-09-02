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台中實體開學第4天 診所醫驚：確診者一家一家來！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中診所醫師施勝桓建議，學童、幼兒、長者疫苗「打好、打滿」，圖為幼兒昨天在台中文心森林公園接種站接種疫苗。圖／施勝桓提供
台中診所醫師施勝桓建議，學童、幼兒、長者疫苗「打好、打滿」，圖為幼兒昨天在台中文心森林公園接種站接種疫苗。圖／施勝桓提供

今天是中小實體開學第四天，台中昨新增學生確診515人，共有326班停課；台中市診所醫師施勝桓觀察發現，開學後，診所一晚飆升到二、三十人，而且是「一家、一家的來」，一家都好幾人確診，其中有一家八口分2次爆發，前天已有人確診，今天一早又有3人確診，建議學童、幼兒、長者疫苗要「打好、打滿」，增加保護力。

施勝桓發現，開學後，疫情來勢洶洶，診所一個晚的線上看診確診病患數從開學前的低於十人，一口氣飆升到二、三十人，白天一早也有近十人確診，不乏學生家庭有多人快篩陽確診，一個家庭都二、三人確診。

負責文心森林接種站的施勝桓說，台中市政府針對6個月到5歲幼兒，除了明、後兩天開設44場快打站打幼兒莫德納、 幼兒BNT疫苗外，文心森林公園接種站隨到隨打，詳情可上網台中市新冠疫苗接種站資訊查詢，https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post

施勝桓提醒，長者若出現症狀或快篩陽，請速就醫，透過醫師評估給予抗病毒藥物，降低重症發生；尚未打滿四劑疫苗的長者，疫苗要打好打滿，現行供應的第四劑疫苗和次世代疫苗保護力差不多，所以不用等，有疫苗就打。

台中市衛生局說，符合新冠疫苗接種資格民眾可逕洽台中市合約院所接種門診及衛生所預約接種，詳請可上網https://www.health.taichung.gov.tw/1814719/Nodelist；另有開放「揪團接種」，單一種疫苗50人以上，即可聯絡當地衛生所，媒合醫療院所安排接種。

台中診所醫師施勝桓建議，學童、幼兒、長者疫苗「打好、打滿」，圖為幼兒昨天在台中文心森林公園接種站接種疫苗。圖／施勝桓提供
台中診所醫師施勝桓建議，學童、幼兒、長者疫苗「打好、打滿」，圖為幼兒昨天在台中文心森林公園接種站接種疫苗。圖／施勝桓提供

新冠疫苗 台中市 衛生所

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