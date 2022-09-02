綠營票撕裂？前市議員翁美春脫黨無黨籍登記參選
台中市議員第四選區(豐原、后里)參選爆炸，台面上12人爭取5席次。民進黨前市議員翁美春，因不滿黨內初選不公，今以無黨籍身份登記參選，挾著承擔責任的信心氣勢再出發。翁強調，無黨無派才能脫離政治惡鬥，讓有經驗的她，為豐后繼續拚。
台中市議員第四選區戰況激烈，民進黨提名謝志忠、廖芝晏，翁美春指民進黨初選不公，唯有無黨無派才能脫離政黨惡鬥及派系對立，建設更好的豐原、后里，她今天上午以無黨籍身分登記參選，無所謂懼。
日前，台中市長候選人蔡其昌到市議員候選人廖芝晏成立聯合競選總部，蔡強調，第四選區民進黨只提名謝志忠、廖芝晏，呼籲綠粉們不要「跑票」。
該選區國民黨提名張瀞分、邱愛珊及陳本添，基進黨陳若庭，時代力量傅智恒，台灣股票黨張烱春，另有無黨籍陳清龍、王朝坤、蔡怡萱。
翁美春主張營養午餐免費、生育津貼、育兒津貼及托育補助等相關福利應隨「物價指數」每年檢討調整。
翁美春也提出督促豐富專案進度、推動國道1號后里至大雅段拓寬工程、力促東豐快完工、捷運路網納入豐后、爭取合宜住宅、成立動物保護委員會，以及廣設長照、日照、公托及親子館等，全面照顧老幼等政見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言