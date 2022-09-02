綠營票撕裂？前市議員翁美春脫黨無黨籍登記參選

台中市議員第四選區(豐原、后里)參選爆炸，台面上12人爭取5席次。民進黨前市議員翁美春，因不滿黨內初選不公，今以無黨籍身份登記參選，挾著承擔責任的信心氣勢再出發。翁強調，無黨無派才能脫離政治惡鬥，讓有經驗的她，為豐后繼續拚。

台中市議員第四選區戰況激烈，民進黨提名謝志忠、廖芝晏，翁美春指民進黨初選不公，唯有無黨無派才能脫離政黨惡鬥及派系對立，建設更好的豐原、后里，她今天上午以無黨籍身分登記參選，無所謂懼。

日前，台中市長候選人蔡其昌到市議員候選人廖芝晏成立聯合競選總部，蔡強調，第四選區民進黨只提名謝志忠、廖芝晏，呼籲綠粉們不要「跑票」。

該選區國民黨提名張瀞分、邱愛珊及陳本添，基進黨陳若庭，時代力量傅智恒，台灣股票黨張烱春，另有無黨籍陳清龍、王朝坤、蔡怡萱。

翁美春主張營養午餐免費、生育津貼、育兒津貼及托育補助等相關福利應隨「物價指數」每年檢討調整。