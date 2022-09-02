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台中綠空廊道北屯往潭子中斷 中市府：將打造自行車橋
台中鐵路高架化後，中市府在橋下空間打造綠空廊道。民進黨議員周永鴻說，綠空廊道在北屯往潭子路段、跨越環中東路處中斷，民眾得往東向或西向繞道，與汽機車爭道，呼籲打造自行車橋。市府表示，已規畫並向中央爭取補助。
台中綠空廊道全長21.7公里，從大慶站延伸到豐原站，有步道、自行車道與綠色植栽，沿線台鐵車站等處設有YouBike站點，吸引民眾運動、散步、騎自行車。
周永鴻指出，綠空廊道成為民眾休閒去處，不過廊道在環中東路被截斷，因路寬問題造成交通斷點，自行車騎士必須繞路中山路或復興路約300公尺，繞路過程也容易與汽機車爭道，甚至發生車禍；市府應規畫設置串連的天橋或聯絡道，不要在北屯往潭子路段中斷。
周永鴻說，綠空廊道環中東路段跨橋，對連接綠廊交通很重要，呼籲加速進行，改善交通安全，提升鐵道綠廊使用者體驗。
建設局長陳大田說，市府已規畫設置跨越該路段的自行車橋，因為跨距長，總經費7500萬元，市府已向公路總局、交通部觀光局提案爭取補助，交通部長王國材也曾到台中會勘過，盼順利爭取中央補助，可早日推動。
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