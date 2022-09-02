耆老重建竹橋、吊籃過溪 南投三社區獲建築園冶獎

2022年建築園冶獎共有13個縣市公、私部門參與，南投縣草屯鎮平林社區「竹管心．纍仔情境改善計畫」、埔里鎮南村社區「南村社區可食地景環境營造工作」以及水里鄉頂崁社區「桂花巷陶瓷藝術廊道」均獲社區文化景觀類獎，傳承在地精神，也營造社區特色。

草屯鎮平林社區長期推動空間改善與巷弄美學營造，6年前參與農村再生計畫，將許多角落空間改善的美侖美奐，去年首次以「雙十吊橋入口意象」參與建築園冶獎就獲獎，今年度提報「竹管心．纍仔情境改善計畫」主題，請耆老劉火明指導建造竹橋與纍仔（吊籃），書法家柯耀東題字「竹管心纍仔情」，重現早年克難渡河的景觀，再度獲獎。

埔里鎮南村社區擁有豐富生態資源，居民與當地木生昆蟲館配合多年，用可食地景營造的手法，採用「與蝶共餐、與昆蟲共食」的五感體驗，並打造「水撲滿」，傳達水資源再利用宗旨，連結社區共享資源，提升居民及遊客對生態環境維護的理念。