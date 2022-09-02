聽新聞
test
0:00 / 0:00
耆老重建竹橋、吊籃過溪 南投三社區獲建築園冶獎
2022年建築園冶獎共有13個縣市公、私部門參與，南投縣草屯鎮平林社區「竹管心．纍仔情境改善計畫」、埔里鎮南村社區「南村社區可食地景環境營造工作」以及水里鄉頂崁社區「桂花巷陶瓷藝術廊道」均獲社區文化景觀類獎，傳承在地精神，也營造社區特色。
草屯鎮平林社區長期推動空間改善與巷弄美學營造，6年前參與農村再生計畫，將許多角落空間改善的美侖美奐，去年首次以「雙十吊橋入口意象」參與建築園冶獎就獲獎，今年度提報「竹管心．纍仔情境改善計畫」主題，請耆老劉火明指導建造竹橋與纍仔（吊籃），書法家柯耀東題字「竹管心纍仔情」，重現早年克難渡河的景觀，再度獲獎。
埔里鎮南村社區擁有豐富生態資源，居民與當地木生昆蟲館配合多年，用可食地景營造的手法，採用「與蝶共餐、與昆蟲共食」的五感體驗，並打造「水撲滿」，傳達水資源再利用宗旨，連結社區共享資源，提升居民及遊客對生態環境維護的理念。
水里鄉頂崁社區以陶藝文化為社區主題，培訓陶藝師資，並研發專屬的陶藝伴手禮，而社區環境改善也融入陶瓷意象。「桂花巷陶瓷藝術廊道」位於水里最美的超商「苒冉蒔日」旁，將原本雜亂空間變身成數十公尺的陶瓷藝術廊道，漫步於廊道中欣賞陶藝及陶板拼貼彩繪，兼具文化風雅及童趣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言