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軒嵐諾威脅增 彰市大樹倒臥路中 拉封鎖線交通一度中斷

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市寶山路一棵高達30公尺的巨樹倒在路邊，現場拉出封鎖線。圖／讀者提供
彰化市寶山路一棵高達30公尺的巨樹倒在路邊，現場拉出封鎖線。圖／讀者提供

軒嵐諾颱風逼近，中央氣象局今天早上已發布海上颱風警報，彰化市從昨天開始就傳出有路樹倒塌，有民眾今早行經寶山路，赫然看到一棵高達30公尺的巨樹倒在路邊，現場也拉起封鎖線，只好臨時改道。

警方指出，昨晚巡邏發現路樹倒塌，雙向都拉起封鎖線，今早彰化市公所清潔隊人員到場清除，上午9點多已可順利往返。

彰化市颳強風，今天清晨有不少上班族、運動民眾行經寶山路，看見1棵30公尺的巨樹也承受不住被吹倒，巨樹橫臥整條道路。為避免造成意外，警方也拉起封鎖線。警方指出，由於樹太大，上午彰化市清潔隊鋸樹吊掛方式清除現場，現在已能順利通行。

彰化市昨天下午3點45分左右在中華路與民生路口鬧區，也有人行道路樹被強風吹倒，還壓到一旁在機車上等人的騎士，送醫治療無大礙，停在路邊的3輛機車也受波及。

樹藝師孫憲志說，台灣已連續幾年沒颱風，以往颱風侵襲都算是幫樹木做健檢，生病、修剪不當的樹木容易傾倒，昨天民生路倒掉的路樹看起來就像有褐根病，底部稀疏腐朽有如千層派，沒有支撐力外也無法吸收養分。

孫憲志也說，許多單位會在颱風季前修剪路樹，但若修剪不當，修得光禿禿或斷頭式修剪，可能讓長出來的樹葉黏在樹皮上，整體重量太種垂吊，無法分散力量下，風一吹就容易倒掉。國外針對樹木都有風險評估與檢查，避免天然災害一來造成損傷。

彰化市寶山路一棵高達30公尺的巨樹倒在路邊，彰化市清潔隊清理現場。圖／讀者提供
彰化市寶山路一棵高達30公尺的巨樹倒在路邊，彰化市清潔隊清理現場。圖／讀者提供
軒嵐諾颱風來襲，彰化市從昨天開始就傳出有路樹倒塌，有民眾今早行經寶山路，赫然看到一棵高達30公尺的巨樹倒在路邊。圖／讀者提供
軒嵐諾颱風來襲，彰化市從昨天開始就傳出有路樹倒塌，有民眾今早行經寶山路，赫然看到一棵高達30公尺的巨樹倒在路邊。圖／讀者提供

彰化 颱風 軒嵐諾

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