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東勢第一公墓建第二座納骨堂 10月開工拚114年完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市東勢區第一公墓新建納骨塔模擬圖，預計10月底開工、力拚2025年完工。圖／台中市民政局提供
台中市東勢區第一公墓新建納骨塔模擬圖，預計10月底開工、力拚2025年完工。圖／台中市民政局提供

台中市東勢區第一公墓納骨堂使用趨於飽和，市府斥資3.25億元興建第2座納骨塔，預計10月底開工、力拚2025年完工。昨台中市生命禮儀管理處召開地方說明會，新建納骨塔總樓地板面積逾4993平方公尺，為地上4層建築物，將可供3萬個骨灰（骸）櫃位，滿足山城民眾治喪需求。

民政局局長吳世瑋表示，東勢區目前既有納骨塔於民國1997年啟用，納骨櫃位使用率已飽和，為紓解現有納骨櫃位不足問題，將在東勢區第一公墓新建第2座納骨塔，同時設置環保葬區668平方公尺，搭配景觀滯洪池及周邊景觀綠化植栽，整體工程盼2025年興建完成，打造景緻優雅、靜謐莊嚴的追思空間。

吳世瑋指出，台中市長盧秀燕致力圓滿往生者最後一哩路，包括預計今年10月底動工的太平區第一花園公墓第三座納骨塔工程、北屯區第28公墓新建納骨塔工程，及東勢區第一公墓新建納骨塔工程；同時改善殯儀館設施與環境，如更新金爐水洗設備、設置無煙靈位、電子牌樓等，提升台中市的殯葬環境。

生管處處長劉振村指出，興建基地（東勢區第一公墓東勢段中嵙小段73-14地號）有（無）主墳墓遷葬公告自今年1月15日起至4月30日止，受理民眾認領起掘作業。

經生管處進行墳墓查估數量85門，其中民眾認領有主墳墓達34門，認領比例達四成；公告期滿未遷葬者，由生管處代為遷葬，安置在西屯區崇恩堂供民眾認領。

生管處說，新建納骨塔園區透過「來者以遊，生者以慰，逝者以安」在地追思精神為概念規劃設計，周邊植栽綠美化，同時配合景觀綠覆規畫、水土保持計畫、環保設施規劃等機制，啟用後提供使用年限屆滿的墓基撿骨存放，滿足民眾治喪所需。

台中市東勢區第一公墓納骨堂使用趨於飽和，市府斥資3.25億元興建第2座納骨塔，預計10月底開工、力拚2025年完工。昨台中市生命禮儀管理處召開地方說明會。圖／台中市民政局提供
台中市東勢區第一公墓納骨堂使用趨於飽和，市府斥資3.25億元興建第2座納骨塔，預計10月底開工、力拚2025年完工。昨台中市生命禮儀管理處召開地方說明會。圖／台中市民政局提供

綠美化 建築 盧秀燕 殯儀館

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