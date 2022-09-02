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台中這路段注意！一晚攔21車 7輛「太吵」罰1.8萬元

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
警方在台中市豐原區公老坪執行環警監聯合稽查改裝車輛勤務，攔查21部車，其中7輛經檢驗不及格，當場開出1萬8300元罰鍰。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方在台中市豐原區公老坪執行環警監聯合稽查改裝車輛勤務，攔查21部車，其中7輛經檢驗不及格，當場開出1萬8300元罰鍰。圖／台中市警察局豐原分局提供

台中市豐原區公老坪是著名觀星、夜景景點，但夜間有改裝車輛呼嘯而過，居民難以入眠。前天，警方執行環警監聯合稽查改裝車輛勤務，攔查21部車，其中7輛經檢驗不及格，當場開出1萬8300元罰鍰，呼籲駕駛不要以身試法，跟荷包過不去。

公老坪為豐原地區著名休閒景點，近期深夜時段出現改裝車輛呼嘯而過，產生高分貝「轟轟」噪音與煞車聲，附近住戶睡眠品質不得安寧。

前天晚間，豐原警分局會同環保局、監理站等單位，實施「環、警、監」聯合稽查，共計攔檢21輛噪音車及改裝車，其中7輛經檢驗不合格，由環保局依噪音管制法等相關規定告發，共計處新台幣1萬8300元罰鍰，另同時段舉發違規無照駕駛8件，變更車體4件。

豐原警分局表示，噪音改裝車輛擾民，除了依靠警方強勢執法，環保署設有噪音車輛檢舉網站，民眾如發現噪音車輛可直接上傳相片(包含車牌及排氣管)或影片至該網站檢舉，警民合作一同維護生活品質，共創安全用路環境。

豐原分局分局長劉安杰呼籲，行車應遵守交通法令規定，切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速。警方將持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒駕及危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，不定時辦理環警監聯合稽查改裝車輛，以維護用路安全。

警方在台中市豐原區公老坪執行環警監聯合稽查改裝車輛勤務，攔查21部車，其中7輛經檢驗不及格，當場開出1萬8300元罰鍰。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方在台中市豐原區公老坪執行環警監聯合稽查改裝車輛勤務，攔查21部車，其中7輛經檢驗不及格，當場開出1萬8300元罰鍰。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方在台中市豐原區公老坪執行環警監聯合稽查改裝車輛勤務，攔查21部車，其中7輛經檢驗不及格，當場開出1萬8300元罰鍰。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方在台中市豐原區公老坪執行環警監聯合稽查改裝車輛勤務，攔查21部車，其中7輛經檢驗不及格，當場開出1萬8300元罰鍰。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方在台中市豐原區公老坪執行環警監聯合稽查改裝車輛勤務，攔查21部車，其中7輛經檢驗不及格，當場開出1萬8300元罰鍰。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方在台中市豐原區公老坪執行環警監聯合稽查改裝車輛勤務，攔查21部車，其中7輛經檢驗不及格，當場開出1萬8300元罰鍰。圖／台中市警察局豐原分局提供

噪音 監理站 環保署

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