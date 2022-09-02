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拔草真的能賺錢！小花蔓澤蘭每公斤8元收購

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
即日起至今年12月15日止，台中市民移除小花蔓澤蘭，能以每公斤8元的價格收購。圖／林務局東勢林區管理處提供
即日起至今年12月15日止，台中市民移除小花蔓澤蘭，能以每公斤8元的價格收購。圖／林務局東勢林區管理處提供

為防除外來種小花蔓澤蘭，林務局東勢林區管理處與台中市政府合作，明(3日)天上午10時，在台中市外埔區中華民國農會休閒綜合農牧場辦理「齊除蔓‧全民讚─111年度小花蔓澤蘭防治啟動日活動」，今年提高收購價每公斤8元，呼籲民眾在居家附近發現小花蔓澤蘭蹤跡，務必連根拔起、守護環境。

近年，林務局以每公斤5元的價格收購民眾移除的小花蔓澤蘭，今年度台中市政府農業局宣布加碼收購金每公斤多3元，凡是設籍台中市的市民及內政部登記在案的社區、團體，自即日起至今年12月15日止，皆能以每公斤8元的價格收購。

東勢林區管理處也增設多處收購點，分別在台中市新社區、和平區、太平區、霧峰區、外埔區等地區共開設10場收購場次。

為了服務無法參加特定場次的民眾，也可於平日(上班時間)至雙崎、麗陽工作站等常駐收購站，隨到隨收，各場次的收購數量及收購金發放都沒有上限，歡迎民眾除蔓換現金。

東勢處表示，根據統計，台中市小花蔓澤蘭的覆蓋面積從2020年208.7公頃，2021年189.43公頃，已逐年下降，顯見透過公私協力合作，加強防除小花蔓澤蘭已卓有成效。該處呼籲為達到有效防除外來種小花蔓澤蘭，建議在每年10月開花期來臨之前，進行防治工作。

自9月起辦理一系列小花蔓澤蘭防治宣導及收購活動，詳細收購時間及地點，請至該處官網( https://dongshih.forest.gov.tw/act)查詢，或電洽04-25150855#153。

即日起至今年12月15日止，台中市民移除小花蔓澤蘭，能以每公斤8元的價格收購。圖／林務局東勢林區管理處提供
即日起至今年12月15日止，台中市民移除小花蔓澤蘭，能以每公斤8元的價格收購。圖／林務局東勢林區管理處提供
即日起至今年12月15日止，台中市民移除小花蔓澤蘭，能以每公斤8元的價格收購。圖／林務局東勢林區管理處提供
即日起至今年12月15日止，台中市民移除小花蔓澤蘭，能以每公斤8元的價格收購。圖／林務局東勢林區管理處提供
即日起至今年12月15日止，台中市民移除小花蔓澤蘭，能以每公斤8元的價格收購。圖／林務局東勢林區管理處提供
即日起至今年12月15日止，台中市民移除小花蔓澤蘭，能以每公斤8元的價格收購。圖／林務局東勢林區管理處提供
即日起至今年12月15日止，台中市民移除小花蔓澤蘭，能以每公斤8元的價格收購。圖／林務局東勢林區管理處提供
即日起至今年12月15日止，台中市民移除小花蔓澤蘭，能以每公斤8元的價格收購。圖／林務局東勢林區管理處提供
即日起至今年12月15日止，台中市民移除小花蔓澤蘭，能以每公斤8元的價格收購。圖／林務局東勢林區管理處提供
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小花蔓澤蘭

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