颱風逼近！日月潭萬人泳渡 南投縣府晚間宣布照常舉行

日月潭萬人泳渡將在9月4日登場，受軒嵐諾颱風影響是否繼續舉辦，南投縣縣府晚間宣布，依據氣象局資料和颱風動向，仍按照原定日期舉行，但會持續關注颱風發展路徑，如有不可預測緊急變化，仍會隨時發布活動相關措施，以維護民眾安全。

9月3日、4日分別是日月潭開放水域競速挑戰賽及1萬8000多人參加的日月潭國際萬人泳渡嘉年華，強颱軒嵐諾路徑逼近台灣，讓主辦的南投縣政府相當緊張。縣長林明溱昨天特地在日月潭祈福獻禮，向媽祖婆、帝爺公祈求颱風遠離台灣，最好能放晴，讓泳渡順利圓滿平安。

日月潭地區觀光和旅宿業者更是頭痛，去年日月潭萬人泳渡因疫情停辦，今年國旅再遭疫情重創，好不容易萬人泳渡恢復舉辦，這個周末旅宿、餐飲都早已預定，萬一停辦產生退訂、退費問題，好不容易回溫的觀光業又將受衝擊。邱姓業者說：「希望軒嵐諾速速退散，不要來攪局」。