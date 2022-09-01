台中社宅交鋒 綠批市府進度慢、藍嗆中央1戶也沒蓋出來

台中市議員張廖乃綸指出，中央當初對台中市社宅分配量為1萬2千戶，中央與地方各負擔一半；盧秀燕市府已完成4年5000戶社宅達標，反而是中央到現在1戶也沒完成。張廖乃綸說，選舉到了，最近又有人胡亂指責盧市府只提了905戶，不罵中央罵地方，他認為都發局應該解釋清楚。

台中市議會定期大會都發建設水利業務質詢，市議員張廖乃綸關切台中市社會住宅興辦進度，並且要求都發局加速輔導推動都市更新案及危老房屋重建。

張廖乃綸說，台中是很多人定居首選城市，近幾年全台房價飆漲，住宅政策顯得特別重要。根據中央推動社會住宅的計畫，中央和市府各負責6000到7000戶，但中央負責的部分到現在1戶也沒完成，應該加油了。

都發局長黃文彬強調，市府去年底提前達標，興建加完工共5508戶。繼續推動第二階段興辦達7146戶，這些數量都是已完工或執行中、編列預算實際在做的，不是胡亂湊數。

黃文彬說，中央分配社宅的興辦量，將台中數量從1萬2千戶升級到1萬4千戶，即使這樣，台中市負責興辦的數量也已經達標。中央正盤點6個基地，有一個案子送都市設計審議，尚未動工。至於西屯區的國安一期社宅已施工達3至4層樓，惠來厝段也已經完成擋土牆工程，都如期進行中。

中央2017年5月發布危老重建條例以來，台中市總計受理重建計畫案有586件，已核准393件，自行退件或駁回的有97件，剩下的還沒審核通過。

張廖乃綸強調，危險老舊建築不只影響市容景觀，也可能衍生公安危險，都發局應該要加快審核進度，並且加強輔導，協助申請人解決專業上的問題，加速危老重建及都市更新。