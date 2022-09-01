東豐快道流標 中市建設局：放寬條件提高誘因拚招商

台中市東豐快速道路進度一波三折，最近又流標。台中市議員張瀞分關切復工進度，希望市府盡快排除招標困難。建設局長陳大田說，市府經費編了、環評也過了、設計都好了，就差廠商進場。主要是營建成本飆漲且動盪，國內建案搶工搶料，市府打算提高經費，招徠優秀廠商施工。

東豐快速道路全線分為五個施工標，第四、第五標於2018年完工，其他的部分2019年4月重啟環境影響評估，去年2月終於通過環評大會。相關的都市計畫變更作業已經在今年3月經內政部都市計畫委員會審議，但4月上網招標卻因沒有廠商投標而流標。

市議員張瀞分說，東勢-豐原生活圈快速道路，早在前市長胡志強任內興建，本來進行順利，但前市長林佳龍上任後隨即宣布停工，衍生廠商求償、路線變更等爭議，甚至遭台中高等行政法院撤銷環評審查決議，導致整個環評必須從頭開始，如果沒有延宕，早就完工了，不會像現在公共建設變成斷橋奇觀，一拖5年，留給盧市府爛攤子。

建設局長陳大田說，東豐快速道路推動復工過程確實很艱辛，盧秀燕市長上任後積極啟動，現在好不容易到了最後一哩路，市府經費也編了、環評也過了、設計也都好了，就差廠商進場。

工程流標原因主要還是營建市場成本飆漲且動盪，國內建案搶工搶料很競爭，中央類似的工程流標五次、六次的比比皆是。市府希望招商條件能符合市場行情，多提供一些誘因，例如增加工程預付款，另考慮進入工區的動線不容易，因而從優增加便道，並調整資本額條件限制、放寬聯合承攬等。

市府積極邀商，希望新的公告上網後能吸引好的工程團隊，讓這條山城生命救援線能順利復工。張瀞分說，日前市府在石岡舉辦熱氣球節，大量遊客湧入造成大塞車，如果有緊急醫療護送車輛經過恐怕也會被堵住，顯見東豐快速道路非加速興建不可，希望市府排除萬難。