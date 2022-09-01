日月潭萬人泳渡遇強颱攪局 是否停辦晚間8時宣布

日月潭萬人泳渡將在9月4日登場，卻遇強颱軒嵐諾攪局，民眾相當關切萬人泳渡是否受影響。南投縣政府表示，正密切注意颱風最新動態，今晚8時將決定是否如期舉辦，並在日月潭萬人泳渡官網公告，讓選手能提早因應。

9月3日、4日分別是日月潭開放水域競速挑戰賽及1萬8000多人參加的日月潭國際萬人泳渡嘉年華，強颱軒嵐諾路徑逼近台灣，讓主辦的南投縣政府相當緊張。縣長林明溱昨天特地在日月潭祈福獻禮，向媽祖婆、帝爺公祈求颱風遠離台灣，最好能放晴，讓泳渡順利圓滿平安。

日月潭地區觀光和旅宿業者更是頭痛，去年日月潭萬人泳渡因疫情停辦，今年國旅再遭疫情重創，好不容易萬人泳渡恢復舉辦，這個周末旅宿、餐飲都早已預定，萬一停辦產生退訂、退費問題，好不容易回溫的觀光業又將受衝擊。邱姓業者說：「希望軒嵐諾速速退散，不要來攪局」。

日月潭晶園休閒渡假村總經理張心盈說，因為萬人泳渡這個周末日月潭周邊旅宿業都已客滿，但颱風逼近，今天已有同業接到旅客電話，詢問泳渡是否舉辦以及退訂相關事宜，只能依照觀光局相關退費規定處理，臨時取消恐有費用產生情況。另外，萬人泳渡參加選手住宿通常搭配餐飲，食材早已備妥，退訂恐怕也浪費食物。