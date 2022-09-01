蔡其昌批盧秀燕協助觀光力道弱 中市府駁斥：穩步向前

民進黨台中市長參選人蔡其昌今出席台灣觀光發展論壇，指出台中市長盧秀燕4年來，並不如過去林佳龍擔任市長時期，大力協助觀光業者；台中市觀旅局表示，「富市台中、新好觀光」政策目標下，觀旅局持續協助觀光產業轉型、提升行銷職能與各項防疫補助，振興旅遊獎勵計畫，六都執行第一名。

中市觀旅局提到，台中市長盧秀燕2019年提出「富市台中、新好觀光」政策目標，便持續逐步推展「台中觀光優化引流」計畫，持續強化觀光築底工作，並協助觀光產業數位轉型、提升行銷職能與各項防疫補助。

另在疫情稍歇時，配合悠遊國旅計劃，也提出不同波段針對團散旅客的振興旅遊獎勵計畫，六都執行第一名，更持續舉辦各項觀光節慶活動，吸引旅客來訪，提升觀光產業收益。

觀旅局也提到，台中住宿總人次4年來，在六都中均名列前茅，且每年提報交通部觀光局公布的各景點人次亦維持亮眼表現。期間獲得Booking.com評選「全球八大新興旅遊目的地」及Line「國旅熱搜城市第一」等佳評，證明了台中觀光在近年疫情衝擊下，仍能穩步向前。

在觀光旅遊平台部分，中市府設有「台中觀光旅遊網」及「大玩台中」專屬社群，整合提供台中各項旅遊資訊，及新鮮好玩訊息，另亦透過「台中觀光委員會」及「中台灣區域治理平台」與產、官、學界持續交流，共同推動台中觀光發展。

觀旅局也建設觀光亮點，包含綠美圖、國際會展中心、水湳轉運中心等積極施工建置；而鄰近台中火車站的三井LaLaport，也將於今年底正式營運，串聯建國市場、帝國糖廠等可望帶動東區觀光發展；籌辦多時的國際五星酒店－李方艾美已於今年8月試營運。