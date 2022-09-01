南投防疫新制上路 肺炎鏈球菌疫苗今開放第二批次接種

南投縣今公布確診人數577例，似有加溫的趨勢，衛生局長陳南松表示，開學後勢必造成群聚，建議民眾在家可教導孩子了解防疫知識，接送孩子上下學時，應注意正確佩戴口罩，做好雙手消毒，保持安全距離；此外，縣府自購長者肺炎鏈球菌疫苗今起開放第二批次接種，符合資格的縣民可攜帶身分證及健保卡，至縣內38家合約院所接種。

陳南松表示，南投縣高中以下各級學校本周已開學，呼籲家長老師及同學遵守校園防疫新制，孩子在校如有體育課或遇下雨天，家長可在書包內多備口罩以利更換，避免口罩因受雨水、汗水影響而沾濕，而無法發揮口罩之防疫功能。

今天起，國外入境時請配合防疫政策進行PCR檢測，居家檢疫「3+4」前3天仍維持「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」，後4天自主防疫放寬，家中符合1人1室1衛浴的防疫規定，民眾於自主防疫期間可返家，但不可入住一般旅宿；自主防疫期間非必要不可外出，且需有2日內快篩陰性證明才可外出工作或採買生活用品，外出全程配戴口罩與保持社交距離，避免出入人潮擁擠場所。

陳南松並說，為保護長者免於受肺炎鏈球菌感染，南投縣今年在縣長林明溱要求下，特別自購6000劑23價肺炎鏈球菌疫苗，提供「設籍本縣65-70歲以上未曾接種過長者」免費接種，9月1日起再次開放第二批次接種，疫苗數量有限，請民眾把握機會前往衛生所或合約院所接種。