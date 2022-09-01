中市民代揪業者捐近2千片口罩 守護波麗士不染疫

國外預估新冠肺炎疫情再起，有感警方第一線執勤、風險高，台中市議員賴朝國與業者今捐贈1800片口罩與高性能防護外套，守護大雅警分局同仁，希望警察有最好的防護，安心守護地方治安。

今天下午，台中市議員賴朝國、市政顧問黃正輝、朕峰工業公司副總經理洪琮瀚捐贈1800片防疫口罩、高性能防護外套，作為第一線執勤員警的後盾；大雅分局分局長賈立民代表受贈，並致贈感謝狀。

賴朝國說，今年台灣疫情升溫，市府各局室分工防疫都很辛苦，警方在背後守護地方治安、交通安全，期盼警察在維護治安出勤能無後顧之憂。

黃正輝指出，警方在高風險環境執勤，如有更多後勤裝備可更換，就能大幅降低風險，希望提升警察的安全防護。

賈立民表示，員警除了維護治安和交通，還兼顧各項防疫工作，至今有多名員警染疫，所幸都平安歸隊值勤，緊接著面對年底九合一地方公職人員選舉，全國警察將投入大量警力執勤，有足夠的防疫物資，讓員警值勤更加安心。