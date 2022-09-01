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中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中興大學將省府立體停車場改建為綜合大樓，看到外牆「國立中興大學南投校區」十個大字，居民相當期待。記者江良誠／攝影
中興大學將省府立體停車場改建為綜合大樓，看到外牆「國立中興大學南投校區」十個大字，居民相當期待。記者江良誠／攝影

中興大學改建省府圓環旁中興立體停車場，做為南投校區綜合大樓，最近大樓外牆工程完工，掛上「國立中興大學南投校區」十個大字，居民興奮看到中興新村轉型大學城契機，預計5日開學後，首批90名碩博生與教職員16名進駐，興大計畫以10年為期，漸進完善南投校區規畫和人員進駐。

施姓居民說，看到中興大學南投校區將進駐，興奮又感慨。當年考量國防安全，把省政府設置在中興新村，造就南投空前繁榮。1998年精省後，中興新村又遭逢921地震，25年來政府沒有作為，讓中興新村衰敗老化，現在成為中興大學分部，也許是最好選擇。

中興大學表示，南投校區以南核心為進駐區域，但等明年南核心行政機關遷移後，才能全面裝修。9月首批進駐循環經濟研究學院，共有90名碩博生與教職員16名，使用衛福部中辦西側空間，共有6個學位學程。

北核心中興立體停車場整建為南投校區綜合大樓、交通運轉中心，進駐創新產業暨國際學院、產學研鏈結中心、環境教育暨永續科技研發中心，預計115名教職員生進駐。

南核心未來規畫9個專業學院與中心進駐使用，包含行政大樓、智慧運輸發展中心、數據與人工智慧專業學院、智慧科技整合研發中心、環境設計與氣候變遷專業學院、材料專業學院、金屬研發中心、法律專業學院。

楊姓居民說，精省後歷任政府對中興新村都提出重大計畫，從高等研究園區到首都減壓部會進駐，但最後都是期待越高、失望越大。這次樂見中興大學進駐，就怕又是選前開支票、選後跳票，淪為「夢幻」大學城。

南投縣議員參選人史祝賢說，中興大學大學校長薛富盛和居民座談，說明將以10年為期，漸進完成南投校區規畫，不到半年就完成校區初步整建，讓居民覺得政府玩真的，至少需要2千人以上進駐，才能形成大學生活圈，目前人數規模落差很大，原住戶人文保存、經費預算等問題需要行政院和中興大學落實推動，轉型大學城才有望。

中興大學南投校區即將在9月中旬啟用，正加速教室改建，迎接首批師生。記者江良誠／攝影
中興大學南投校區即將在9月中旬啟用，正加速教室改建，迎接首批師生。記者江良誠／攝影

南投 中興大學 中興新村

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