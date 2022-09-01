搶中秋商機 台中量販推烤肉一站購足、OUTLET萬雙零碼鞋清倉將登場

中秋連假將至，台中市大買家量販店看好學生愛烤肉商機，推出「烤肉同學會召集令」活動，即日起至7日凡大買家會員出示學生證，單筆消費滿1000元即送500元優惠券。日曜天地OUTLET一年一度「零碼鞋清倉會」明起登場，中秋3天連假消費滿3000元，就送200元抵用券。

大買家量販店說，活動贈送之500元優惠券，包含200元滿額折價券及300元指定分類優惠券。活動限學生證限本人，每人領一份，每店限量3000份送完為止。

中秋烤肉則推出頂級海陸食材，像是50公分砲管巨無霸透抽、美式醬燒豬肋排、宜蘭爆卵母香魚、阿根廷野生巨無霸魷魚、居酒屋高級食材明太子秋刀魚、日本廣島牡蠣肉、北海道生食級干貝等。另外還引進逢甲夜市人氣排隊美食如「國王沙嗲雞肉串」、「黃金雞腿捲」、「炳叔烤玉米」等。

除了食材選擇豐富，還有系列烤盤、烤肉架、燒烤店等級304不銹鋼烤肉器具等提供選擇，中秋烤肉採買可以一站購足。

至於送禮部分，大買家廣羅全台名店禮盒，像是彰化百年老店「寶珍香桂圓蛋糕」、知名飲料店聯名款「迷客夏水滴蛋捲」、龍潭高人氣「龍情花生糖禮盒」，以及彰化知名卦山燒禮盒等。

另外，日曜天地一年一度「零碼鞋清倉會」明起登場至26日，活動蒐羅今年最夯潮鞋共50大品牌、萬雙鞋款。適逢中秋，本月9日至11日的3天連假，日曜天地全館當日累計消費滿3000元，就送200元抵用券。

日曜天地人員說，零碼鞋清倉會有SKECHERS、BIRKENSTOCK、native、New balance、adidas、Timberland等50大運動休閒名牌，萬雙鞋款990元起。到日曜天地官方粉絲團指定文章底下留言，就能領取序號，明天檔期開打可參加限時3小時的首購會活動。