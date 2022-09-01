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盧秀燕社宅「收割」前任？ 市府：棒棒相接盧規劃12處

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽（右）與施志昌質疑盧市府社宅規劃沒進度，延續前任市府「就達標了」都發局長黃文彬說盧市府規劃12處，多處已編預算。記者陳秋雲／攝影
台中市議員林祈烽（右）與施志昌質疑盧市府社宅規劃沒進度，延續前任市府「就達標了」都發局長黃文彬說盧市府規劃12處，多處已編預算。記者陳秋雲／攝影

台中市民進黨議員林祈烽和施志昌質疑市府，盧秀燕任內規劃12處社會住宅，但3年多來一直在先期規劃中，只有鑫港尾段125戶進入設計和發包階段，其餘沒下文。都發局長黃文彬說，市長上任後的任務是以5000戶為目標，去年底提早達標，第二階段的國安國宅一期、烏日新榮和段都動工了，目前已有7146戶。

林祈烽說，他比對前市長林佳龍和市長盧秀燕任內社宅的進度，盧宣稱第一階段5508戶的社宅目標去年提前達標，但大部份、甚至高達9成都是延續前市府規劃動工的，前任完工、施工及規劃動工和設計決標的社宅總數，就高達5587戶，比盧市府第一階段要達標的戶數還多了79戶，盧上任後沒有「超前」的社宅規劃案，什麼事都沒有做就達標了。他問盧市府實際規劃幾件社宅規劃案？不要自我感覺良好。

林祈烽說，市府所講的7146戶是從前市長胡志強時代就規劃動工，延續到林佳龍、到現任，但盧市府上任後規劃了潭子頭家段、太平區學億段、西屯中義段、南屯新富段、春安段等12處的社宅地點，這些社宅都沒有下文。

黃文彬說，盧秀燕任內新增7處社宅，包括西屯國安段1至3期、烏日新榮和段、南屯建功段、東區練武段、西屯鑫港尾段等，都已編列相關執行預算，先期規劃的社宅數量不包括在7146戶內。市府是一棒接一棒，完成以前規劃的、再規劃未來。

社宅 盧秀燕 台中市 社會住宅

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