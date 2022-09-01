社宅退租9面牆共罰9000元 議員：物業刁難不可取

台中市政府興建社會住宅，往居住正義邁進，不過民進黨議員指市府為德不卒，常有租戶退租時被刁難。有兩住戶退租時，牆面看來乾淨被求償重新粉刷費用，有的冰箱靠牆導致牆面少許汙漬也被罰，一面牆1000元，扣9000元讓年輕住戶心生不平，向議員陳情「市府搶錢！」市府都發局長黃文彬說，會就兩案了解。

台中市議會今舉行都發建設水利質詢，張耀中提供照片，指南屯區「南屯精科樂活好宅」的租戶，今年初退租，自認很用心保護房間，從影片及照片看來乾淨明亮，但仍被物業公司要求，每面牆須重新上漆費用1000元，9面牆共計扣款9000元。住戶質疑時，物業公司回應「會交由市政府的專員做審核」

同棟11樓陳姓租戶也控訴，入住時買了冰箱靠牆放置，8月10日退租時，點交人硬要說冰箱造成汙漬，求償1000元。不少租戶說，租過麼多房子，市府委外的物業比民間的房東還苛刻。

張耀中說，兩位租戶都質疑「每面牆1000元」的標準何來？什麼樣的狀況必需重新粉刷？但是管理公司都無法給予明確說明，這讓租戶非常不滿，直言市府是搶錢嗎？他要求市府應體諒年輕人謀生不易，退租點交不要太嚴苛，且要有標準可循。

張耀中並強調，德國社宅佔全部住宅總數的50%，但台中社宅蓋太少，全市約108萬戶，不足學界標準5%、至少應達5萬4000戶，但是台中市目前已完工、施工中、籌備中的社會住宅竟然只有7000戶左右，1%都不到，這很有繼續努力的空間。

張耀中也強調，根據統計，2021台中市租金補貼的申請數是2萬5725戶，但是核準率僅達71.72%，達1萬8450戶，在6都中敬陪末座，也不及其他縣市的80.07%，這對經濟相對弱勢的市民來說非常不友善，仍有很大的成長空間。