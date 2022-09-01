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海線9區55萬人僅一處社宅 中市指暫無需求 議員批怠惰

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠說，海線9個行政區只有300戶住宅，比一個東區還少，原縣區二等公民？市府都發局表示社宅得看需求，無法平均分配。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠說，海線9個行政區只有300戶住宅，比一個東區還少，原縣區二等公民？市府都發局表示社宅得看需求，無法平均分配。記者陳秋雲／攝影

台中市議員楊典忠今質詢說，台中社宅規劃不平均，東區只有7萬5000人口但規劃1170戶社宅，海線9區共58萬多人口卻只有300社宅，怎麼會差這麼多? 把原縣區當二等市民。

都發局長黃文彬說，中央與地方合作，將在台中建14000戶社宅，目前地方已達標，中央也盤點不足區域，約可建8000戶。黃文彬說，除了建社會住宅，還有多元成家的概念，包括透過租金補貼與包租代管，節省時間馬上可入住。

副市長黃國榮表示，社會住宅興建要考量土地取得、交通便利性、評估地方需求量，沒辦法做到每一區都有，社會住宅需要整體考量，但市府規劃社宅總量已經超出原計畫。

楊典忠說，台中社會住宅區域規劃不平均，以西屯區1805戶最多，東區1170戶排第二多，太平1130戶排第三多，集中在市區與太平區，但海線地區從大甲大安外埔、清水沙鹿梧棲、龍井大肚烏日，9個行政區58萬人口約19萬戶家庭，只有梧棲區三民段社宅300戶。

海線有關連工業區、台中港科技產業園區、風力發電產業，大甲有幼獅工業區、后里外埔有中科、麗寶樂園，他質疑難道海線9區都沒有社宅需求嗎？

黃文彬說，中市社宅需求量，市府盤點與學術單位數據，台中市社宅需求量約1萬2000戶，中央4月盤點增加到14000戶。他說社宅分布不是「大家都可以分糖果」平均分布的概念，要看整體供需市場。

楊典忠，市府不能把行政怠以「需求低」來解釋，海線有關連工業區、台中港科技產業園區、風力發電產業人員越來越多，大甲有幼獅工業區、后里外埔有中科、麗寶樂園，怎麼可能沒有社宅需求嗎？

社宅 社會住宅 麗寶樂園

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