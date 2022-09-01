彰化西南角交通動脈第一標將通車 縮短一半行車時間

東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程2020年開工，第一標彰化縣芳苑鄉文興至文津路段路堤工程竣工，預計9月7日通車，未來行駛這段路堤，3分鐘到芳苑鄉海空步道，10分鐘內到二林鎮市區，至少縮短一半的行車時間。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處舉行通車前視察工程，縣長王惠美和縣政府相關單位到場聽簡報。公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長詹益祥表示，台76線以西延伸線計畫在10幾年因部分路線問題，暫停進行，後來得到縣政府全力支持，重新擇定路線後由公路總局執行，台76線第一標興建工程預定9月7日通車，後面還有3個標案陸續施工，最重要的是第4標在8月決標，預計115年會全部完成。

詹益祥又表示，施工過程遇到困難，很感謝縣府團隊在公務行政上盡力幫忙，近年台灣缺工、原物料上漲，很多工程發包不出去，到目前為止台76線以西延伸線計畫整個工程算是非常地順利，都要感謝工程團隊的努力和縣政府和縣長王惠美的協助，相信通車後對交通運輸和觀光都有很大的幫助。

王惠美說，東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程對彰化西南角鄉鎮非常重要，台76線串聯國道1、國道3與台61線，可有效減緩國1、西部濱海公路的車潮，第一標也就是永興至文津路段路堤工程，經費6.7億，總長3.7公里，2020年6月30日動工，今（111）年4月25日竣工，劃設交通標線及裝置交通號誌之後，即將通車。

芳苑鄉長參選人林保玲說，第一標路段到芳苑鄉永興和文津兩村，到達王功漁港約5分鐘，到芳苑海空步道約3分鐘，比台61線下王功交流道、芳苑交流道分別前往兩處景點的車程縮短一半以上，到二林鎮市區也約10分鐘，比61線下芳苑交流道往二林鎮縮短至少一半車程，除了觀光旅遊方便，加快到達芳苑工業區、二林精密機械園區，節省運輸成本。

東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程的計畫總經費達195.5億元，分成四個標案，第二標為文津至西庄路段路堤工程屬於平面道路，總長7.88公里，2020年11月30日開工，預計2023年8月1日竣工；第三標為西庄至西湖路段橋梁工程屬高架道路，總長5.56公里，2021年7月1日開工，預計114年7月12日竣工；第四標為西湖至瓦磘路段橋梁工程也屬高架道路，總長4.283公里，預計今年9月開工，115年8月竣工。