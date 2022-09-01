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台鐵大慶烏日段未高架化 蔡批不出錢 盧市府駁合法

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人蔡其昌今表示，大慶車站至烏日車站未高架化，是因台中市長盧秀燕不願意出配合款，盧不解決問題，他願意來執行。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市長參選人蔡其昌今表示，大慶車站至烏日車站未高架化，是因台中市長盧秀燕不願意出配合款，盧不解決問題，他願意來執行。記者余采瀅／攝影

台中捷運綠線九張犁站曾一度日均23人進出，被網友酸為「最廢的一站」。民進黨台中市長參選人蔡其昌今表示，大慶車站至烏日車站未高架化，是因台中市長盧秀燕不願意出配合款，盧不解決問題，他願意來執行。

中市府表示，考量山海環線為台鐵系統，屬於國有財產，未來產權及營運收益等皆歸屬於中央，爭取比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，由中央專案全額補助興建，合情、合理也合法。

蔡其昌表示，盧市府4年來對捷運的發展，沒有大刀闊斧、沒有魄力也沒有決心，甚至林市長時代規劃的海線雙軌高架、台中環線、大慶到烏日站的高架，盧市長完全沒有作為。

蔡其昌說，林佳龍市長承諾地方政府該負擔的經費，盧市長不出這筆錢，導致建設4年來毫無進度、無法推動；盧市長一再要求中央全額負擔，事實上就是不做，否則很多政策盧市長都自己負擔，「她想做的就自己負擔，不想做的就叫中央買單」，但重大建設均需要中央補助款、地方配合款，盧市長根本無心在交通重大建設上。

蔡其昌提到，他昨天到九張犁捷運站會勘，因台鐵大慶站到烏日站遲遲未高架化，住宅區在捷運站對面，烏日九德里的居民無法穿越鐵路，這個捷運站怎麼可能營運會好？4年過去了，盧秀燕沒提出解決方法。蔡其昌如果當市長，6年內要讓大慶到烏日段高架完成，並與中央合作，負擔市府該負擔的配合款，把問題解決，活絡車站、提升營運效益。

台中市交通局長葉昭甫表示，山海環線計畫在盧秀燕市長上任後，都維持前市長林佳龍時期的方案、經費未變動，計畫內容包含山線高架延伸烏日、海線雙軌暨部分高架化及甲后線，並已依交通部審查意見提送修正報告5次。

台中捷運 蔡其昌 台中市長

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