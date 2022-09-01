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台中大華國中側門淪為私人車庫 本月底畫紅線禁違停
台中市大雅區大華國中位於中清路的側門，長期遭社區居民停車佔用，上、下學僅靠學府路校門吞吐，造成交通壅塞混亂。台中市議員吳顯森服務處處長吳呈賢接獲家長反映，今早會勘決議，台1線中清路為公路總局權管，將配合中清路標線改善，一併於側門路段約20公尺劃設紅線，禁止臨時停車，恢復側門淨空。
大華國中學生數高達1460人，上、下學僅開啟學府路校門，家長接送與通勤車流打結，造成壅塞混亂，家長多次建議開啟側門以紓解交通。
大華國中校長張秋桂表示，因中清路側門沒有劃設紅線，加上停車空間不足，車主圖方便臨時暫停，部分車輛甚至一停好幾天，淪為私人車庫，會儘量勸導車主駛離，希望民眾體諒。
台中市議員參選人吳呈賢今早邀集公路總局、交通局、大雅警分局及立委楊瓊瓔團隊會勘。
吳呈賢表示，台1線中清路為公路總局權管，預計9月底前完成全長1公里的道路標線改善，並於大華國中側門路段約20公尺長的中清路畫設紅線，全時段禁止臨時停車，未來配合警方取締，恢復側門淨空。
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