中秋3天連假 中市9月10日採定時定點垃圾收運

中秋節三天連假將至，台中市環保局加強垃圾收運，9月9日為補假日，清潔隊維持正常收運；9月10日中秋節採「定時定點」收運，全市廣設650處定點，每處停留時間約5至30分鐘，方便民眾倒垃圾；9月11日清潔隊為例行休假，民眾提前掌握收運時間。

環保局長陳宏益表示，中秋節賞月活動請響應惜食減量不浪費，如有廚餘先瀝乾水分，再丟到廚餘桶，少用一次性免洗餐具碗筷。

此外，選購月餅、文旦禮盒時請掌握「一多三少」的原則，包含品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少等，減少包裝、送禮更大方。戶外賞月請保持環境清潔，不要遺留垃圾，並做好垃圾分類工作。