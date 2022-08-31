終結中捷「最廢站」！台鐵大慶至烏日站高架成藍綠攻防

台中捷運綠線九張犁站曾一度日均23人進出，被網友酸為「最廢的一站」。民進黨台中市長參選人蔡其昌今天到場會勘質疑，大慶車站至烏日車站遲遲未高架化，是因台中市長盧秀燕不願意出配合款，海線雙軌高架也面臨同樣的問題。市府回應，考量山海環線為台鐵系統，屬於國有財產，未來產權及營運收益等皆歸屬於中央，爭取比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，由中央專案全額補助興建，合情、合理也合法。

台中市交通局長葉昭甫說明，山海環線計畫在盧秀燕上任後，都維持前市長林佳龍時期的方案、經費未變動，計畫內容包含山線高架延伸烏日、海線雙軌暨部分高架化及甲后線，並已依交通部審查意見提送修正報告5次。

蔡其昌今天下午3時，蔡其昌、立委林靜儀、前立委陳柏惟、交通部長王國材等人會勘大慶車站到烏日車站高架化進度及學田路平交道壅塞問題，很多鄉親到場表達盼能盡速動工、改善交通。

蔡其昌說，台鐵大慶站到烏日站短短3.7公里，遲遲沒有高架化，讓烏日鄉親等了20多年，導致遭到鐵路阻隔的捷運九張犁站，日均運量一度僅剩23人，前市長林佳龍在2017年已向交通部提出可行性評估，交通部也原則同意。可惜台中市長盧秀燕不願意出錢，無視鄉親殷切的期盼。

蔡其昌指出，中央該負擔的一毛都不少，就等市政府，但市府不願意出配合款，他們一再會勘也不能解決問題，唯一解方就是他承諾未來他擔任市長，他絕對願意出這筆錢，快速解決地方問題，讓烏日居民擁有完善的交通建設、公園綠地及停車空間，一舉數得。