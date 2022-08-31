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再見！台中豐原「太平洋夜市」今熄燈 人潮湧現吃爆

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中豐原太平洋夜市今晚最後一天營業，傍晚6點多湧現大量人潮與車潮，有民眾在夜市門口拍照留念。記者林佩均/攝影
台中豐原太平洋夜市今晚最後一天營業，傍晚6點多湧現大量人潮與車潮，有民眾在夜市門口拍照留念。記者林佩均/攝影

台中市豐原區高人氣的「太平洋夜市」只營業到8月底，今晚是夜市營業最後一天，傍晚6點多陽明街湧現車潮與人潮，短短2、3分鐘路程，因人潮過馬路、民眾在夜市前拍照留念，需開約兩倍時間等候，每家攤販幾乎排滿人龍，民眾手上3、4袋美食，一家人邊走邊吃，足見夜市的高人氣。

豐原目前只剩下葫蘆墩夜市與八方國際夜市，但人潮不及太平洋夜市。

豐原太平洋夜市是許多豐原人兒時、學生時期與家庭日回憶，日前有網友相約「逛太平洋夜市」，要嘗遍每一攤美食紀念。據悉，豐原太平洋夜市將轉至八方國際夜市繼續營業。

豐原太平洋百貨指出，總務組日前已向太平洋夜市攤商告知，雙方承租關係只到8月31日止，9月不再續租，豐原太平洋夜市月底將吹熄燈號。

太平洋夜市位於豐原區陽明街上，在舊縣府陽明大樓斜對面，每周三、五擺攤，記者今晚經過，人潮、車潮都比以往還多，還有民眾特別在夜市門口合影留念，相當熱鬧。

由於該土地為豐原慈濟宮所有，慈濟宮總務組長張銘凱表示，慈濟宮出租給太平洋百貨，租約確實到8月31日，百貨有意承租9月租約，但尚未進一步討論，至於夜市部分屬於百貨與攤商私人契約，廟方並無介入。

台中豐原太平洋夜市今晚最後一天營業，傍晚6點多湧現大量人潮與車潮，有民眾在夜市門口拍照留念。記者林佩均/攝影
台中豐原太平洋夜市今晚最後一天營業，傍晚6點多湧現大量人潮與車潮，有民眾在夜市門口拍照留念。記者林佩均/攝影
台中豐原太平洋夜市今晚最後一天營業，傍晚6點多湧現大量人潮與車潮，有民眾在夜市門口拍照留念。記者林佩均/攝影
台中豐原太平洋夜市今晚最後一天營業，傍晚6點多湧現大量人潮與車潮，有民眾在夜市門口拍照留念。記者林佩均/攝影
台中豐原太平洋夜市今晚最後一天營業，傍晚6點多湧現大量人潮與車潮，有民眾在夜市門口拍照留念。記者林佩均/攝影
台中豐原太平洋夜市今晚最後一天營業，傍晚6點多湧現大量人潮與車潮，有民眾在夜市門口拍照留念。記者林佩均/攝影
台中豐原太平洋夜市今晚最後一天營業，傍晚6點多湧現大量人潮與車潮，有民眾在夜市門口拍照留念。記者林佩均/攝影
台中豐原太平洋夜市今晚最後一天營業，傍晚6點多湧現大量人潮與車潮，有民眾在夜市門口拍照留念。記者林佩均/攝影
台中豐原太平洋夜市今晚最後一天營業，傍晚6點多湧現大量人潮與車潮，有民眾在夜市門口拍照留念。記者林佩均/攝影
台中豐原太平洋夜市今晚最後一天營業，傍晚6點多湧現大量人潮與車潮，有民眾在夜市門口拍照留念。記者林佩均/攝影

夜市 慈濟 車潮

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