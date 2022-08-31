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台中市太平農會3個月阻詐5件 警分局登門致謝

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平警分局長葉志誠（左）今特別到區農會贈送小禮物，感謝阻詐有功的阮姓女行員。圖／警方提供
台中市太平警分局長葉志誠（左）今特別到區農會贈送小禮物，感謝阻詐有功的阮姓女行員。圖／警方提供

台中市太平區農會人員，僅最近3個月就在櫃台攔下5件詐騙案，幫市民守住數百萬元；太平警分局長葉志誠今特別到區農會贈送小禮物，感謝阻詐有功人員，並對總幹事余文欽力挺防詐表示敬意。

警方說，太平區一位60多歲家庭主婦，日前接獲詐騙集團以「假檢警詐騙」方式，聲稱她的帳戶遭盜用，需要被監管，致她慌張下就依著詐騙成員指示到農會要提領50萬元，所幸區農會太平分行阮姓女行員機警，並通知警方到場，婦人才保全錢財。

幾天後又有新興分行的林姓女行員，聽說50多歲馮姓男子要提領80萬元投資未上市股票，經她提醒和關懷，才點醒了馮男，未上當失金。

余文欽說，在農會開戶的民眾，都是樸實的農民，對於詐騙集團常常透過話術，讓他們陷入陷阱，直呼「詐騙集團真夭壽」因此，他十分重視「警銀聯阻防詐」機制，並提醒行員要時時注意防詐，也是保護自己的客戶。

葉志誠說，民眾如有相關疑問可撥打110或165反詐騙專線即時查證，避免民眾財產損失。

台中市太平警分局長葉志誠（左二）今特別到區農會贈送小禮物，感謝阻詐有功的行員。圖／警方提供
台中市太平警分局長葉志誠（左二）今特別到區農會贈送小禮物，感謝阻詐有功的行員。圖／警方提供

詐騙集團 農會 農民

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