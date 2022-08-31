騎單車能「十萬摸彩」 台中自行車嘉年華9月10日登場

「2022台中自行車嘉年華」9月10日將於后里馬場登場，中市觀禮局今舉行活動記者會表示，今年主題為「Let’s All Ride」，並率領可愛小騎士們，介紹包含自行車尋寶、自行車嘉年華、單車小鎮旅行、民歌及YOYO親子表演等相關活動，當天還有總價值超過十萬的摸彩活動，歡迎民眾體驗台中自行車之旅。

觀旅局長韓育琪表示，「自行車騎乘活動」以東勢客家文化園區為起點，終點后里馬場，民眾可騎乘東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，沿途欣賞0蛋月台、大甲溪花梁鋼橋、九號隧道等特色景點；另外活動也與旅行業者合作，推出了兩天一夜「單車小鎮旅行」套裝旅遊，結合自行車與旅遊行程，推廣自行車觀光，帶動周邊食宿遊購產業的發展。

觀旅局提到，自行車尋寶活動已於8月20日開跑，此次嚴選出6條不同特色路線，讓民眾體驗山海屯都各區不同景觀風貌，包含城中城、草湖溪、潭雅神、高美濕地、東后豐及甲安埔等自行車路線，每條路線結合周邊景點及特色店家，只要完成指定路線集章及臉書打卡任務後，當天憑證明換取抽獎券，就有機會抽智慧型手機、高階自行車等，前800位民眾還可兌換限量活動紀念品。

嘉年華活動當天，觀旅局邀請知名民歌手南方二重唱、王瑞瑜、于台煙、施孝榮、小男孩樂團、鹿喜、咖哩玩劇團、單車競技表演、YOYO台哥哥姊姊們及魔術親子秀等精彩演出；市府更邀集自行車及相關運動產業，於現場設置30攤產業市集，提供產業伸展的舞台，展現台中自行車產業實力。