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台中自行車嘉年華 9月10日后里馬場一起追風

中央社／ 台中31日電

2022台中自行車嘉年華9月10日在后里馬場登場，今年主題為Let's AllRide，除有民歌及YOYO親子表演及運動產業設攤展示，還有總價值超過新台幣10萬元的摸彩。

台中市政府觀旅局今天辦理活動宣傳記者會，今年主題為Let's All Ride，介紹豐富的活動，包含自行車尋寶、自行車嘉年華、單車小鎮旅行、民歌及YOYO親子表演及運動產業設攤展示，當天還有歡樂摸彩活動。

觀旅局長韓育琪致詞表示，嘉年華活動邀請知名民歌手南方二重唱、王瑞瑜、于台煙、施孝榮及YOYO台的月亮姊姊、星星哥哥、香蕉哥哥、草莓姊姊，以及小男孩樂團、鹿喜、咖哩玩劇團、單車競技表演、魔術親子秀等精彩演出；市府召集自行車及運動相關產業，現場設置30攤產業市集，提供產業伸展舞台，展現台中自行車產業實力。

韓育琪說明，自行車尋寶活動已在8月20日開跑，嚴選出6條不同特色路線，讓民眾體驗山海屯都各區不同景觀風貌，包含城中城、草湖溪、潭雅神、高美濕地、東后豐及甲安埔自行車路線，每條路線結合周邊景點及特色店家。

韓育琪指出，只要完成指定路線集章及臉書打卡任務後，嘉年華當天憑相關證明可換取抽獎券，有機會可抽智慧型手機及高階自行車，前800名民眾還可加碼兌換限量活動聯名紀念品。

韓育琪說，今年的自行車騎乘活動以東勢客家文化園區為起點，終點為后里馬場，邀請大家一同騎乘東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，沿途欣賞0蛋月台、大甲溪花樑鋼橋、九號隧道等特色景點。

自行車 后里馬場 親子

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