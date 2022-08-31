台中房思琪案綠營續嗆市長負責 盧秀燕：進入收尾階段

台中市國中校長20多年前涉性侵害女學生案，市議會民進黨團今批評市府新聞局長鄭照新在臉書反駁人本基金會，雖後刪文，鄭下午為引用錯誤訊息致歉。綠營議員質疑中市府是「假調查、真包庇」要求市長盧秀燕負責。盧秀燕稍後表示，調查快要有結果了，已進入收尾階段。

盧秀燕說，她個人對勇於挺身而出的這位女性，表達敬意。另市府高度重視，調查「快要有結果了」她強調，事發生在25年前，已有一段時間了，調查需要時間，市府多管齊下，調查有結果，馬上會作說明。

市府的作法，包括性平會議提供檢舉專線，並發文曾任教的學校調查是否有其他人受害或涉案，另全案移送法辦，盧秀燕說，如查獲屬實，希望繩之以法。她強調，性平調查有一定的流程，即使25年前的事也會鍥而不捨，她說「快要有結果！」保證公開透明。

民進黨團總召江肇國與18位議員開記者會，指出受害人A小姐今年4月就向教育局舉發，指25年前，當她還是國中資優班學生，被導師性侵長達4年，但教育局未處理，還讓這名校長得知後騷擾A小姐，日前才在人本基金會陪同開記者會。公開後另有2名女子也指控這名校長。

A小姐說此案逾刑事追訴期，不想面對無效的司法訴訟，不願提告。民進黨團怒批教育局未獲A小姐同意下，逕向台中地檢署告發，人本基金會與議員們抨擊，市府透過司法調查，要封住被害人的嘴，江肇國說，盧秀燕一直要大家放心，但市府作法只有狼師會放心。

新聞局長鄭照新誤用留職停薪規定，昨晚在個人臉書質疑「人本是站在狼師那邊還是受害人那邊啊！」民進黨團總召江肇國與綠營議員質疑，中市府假調查、真包庇。為受害人發聲的人本嗆聲，竟被「不爽」綠營議員要求盧秀燕負責。

教育局回應，4月中旬接獲A女檢舉，「性別平等教育委員會」5月立案調查至今，目前已進入收尾階段，在性平調查期間內同步將此案移送偵辦，是捍衛其他可能受害者權益，依法依規定期限揪狼師，並無拖延、怠惰、忽視等情事。

教育局表示，接獲A女檢舉後，當時黃男身分是校長，依法由教育局處理，「性別平等委員會」調查後，也暫緩黃男的退休申請；擴大調查行動持續中，黃男行為發生時所屬學校，已陸續寄發調查信，其他待過的學校也著手擴大清查可能受害者；目前專線未再接獲檢舉電話。