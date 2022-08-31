中市開學日跳蛙公車恢復上線 不停小站省10到20分鐘

高中職以下學校昨開學，台中市政府交通局檢討以往通學及乘車需求高的路線，提早協調客運業者增加市區公車班次，上下學尖峰時段規劃200、500、700、900幹線公車的跳蛙公車，另專為學生規劃的區間車、繞（延）駛班次，開學日狀況良好。

跳蛙公車是一種跳過小站，只停靠學校附近大站的營運模式，為了節省時間，多數只在尖峰時段行駛，其他時段或寒暑假日停開，為各校學生約節省10到20分鐘。

7月1日起台中市幹線公車正式上路，交通局盤點以往的通車人數，這學年度起，新推105、208、258、813進入龍津高中、卓蘭高中及大甲高工。

教育部調整高中職學生到校時間，45路公車配合中科實中調整上午發車班次，交通局及客運業者蒐集各校上學時段調整情形及晨會分布，規劃合適的班次。

葉昭甫表示，在上、放學時段通學人潮，加強服務學生的區間車、繞駛、延駛，200、500、700、900幹線公車的跳蛙公車班次，放完暑假，開學日30日同步恢復。

其中700路跳蛙公車起迄點仍維持「豐原高中-明德高中」與主線700路「翁子保養廠-新建國市場」不同，提醒豐原高中、台中家商、興大附農、明德中學的同學留意。