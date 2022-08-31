中市享齡健康力計畫開跑 今年預計開辦25班

台中市社會局與甘霖基金會創立「享齡健康力計畫」，走入更多元的社區場域，為55歲以上中年跨入初老的族群，安排飲食、運動、習慣及人際四大面向課程。社會局表示，今年預計辦理25班，每班6堂課，每堂課程2小時，歡迎55歲以上的民眾報名參加。

社會局長彭懷真表示，感謝圖書館、長青大學、社區大學、社區發展協會、社工師事務所、建設公司及社區管委會等共襄盛舉，打開不同場域的大門，推廣銀髮族健康生活概念，讓初老長者更加願意走出來。

利姓學員說，退休後一個人在家覺得很孤寂，在臉書看到開課資訊決定報名，學習有助於健康的居家運動，上完課後也與同學持續聯繫相約爬山，真的很棒。

另一名黃姓學員說，課程有別於其他長者課程，55歲就可報名參加，在課堂上學習到許多健康知識，尤其是人際關係方面，鼓勵大家多走出來參與課程與人互動。

台中市立圖書館表示，參與「享齡健康力計畫」，希望銀髮族到圖書館，不只享有舒適友善的閱覽服務，更有互相學習交流的機會。

社會局指出，享齡健康力計畫今年預計辦理25班，每班6堂課，每堂課程2小時，歡迎55歲以上的民眾報名參加，詳情請洽甘霖基金會04-23761221分機141、101，或社會局江先生04-22289111分機37442。