影／世界最大！ 4層樓高純銅媽祖神像今開光安座

南投草屯朝清宮供奉媽祖，人稱「草屯媽」是地方重要信仰中心，廟方斥資上億元，於2年前新建太歲殿，並在該殿上方打造4層樓高、號稱「全世界最大的純銅鑄媽祖神像」，歷經疫情缺工、銅價飆漲，近期完工，今天舉行開光安座儀式。

朝清宮指出，朝清宮供奉主神媽祖，是由清水朝后宮湄洲天上聖母分靈，在當地至少有60年歷史，人稱「草屯媽」，更因神威顯赫、香火鼎盛，成在地重要信仰中心之一，而2年多前媽祖指示，盼在廟旁新設一座太歲殿，因此著手設計建造。

朝清宮主委黃添榮說，2年前開始籌辦新建太歲殿，並規畫在上方打造純銅媽祖像，但廟旁土地並非廟方所有，開價一坪12萬元，銅價也不便宜，興建之初，有些很擔心吃不消，多次請示媽祖，祂仍相當堅定，且要求得在今年之前完工。

沒想到，媽祖早就都安排好，購地籌辦興建時，地主突然願意便宜賣地，純銅鑄神像連工帶料與廠商簽訂一口價3000萬元，未料施工時銅價從一斤5000元飆漲至1萬2000元，但因雙方早已簽約，意外避掉因銅價飆漲的額外興建費用。

廟方表示，從太歲殿到純銅媽祖像造價達上億元，而媽祖像高11.9米，連同大理石基座約12.5米，體積龐大，因此神像各部先在海外鑄造，再運回台灣組裝，原訂今年農曆3月媽祖聖誕完工啟用，但海運因疫塞港，延宕至最近才完工。