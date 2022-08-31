中友百貨彰化店邁開大步 今天土地點交進入實質開發

總預定投資43億元，地下4樓地上21樓的彰化第一家百貨公司中友百貨彰化店，在千呼萬喚中，縣府與市公所今天舉辦用地點交儀式，進入實質開發階段，中友百貨彰化店原預定2025年完工，縣長王惠美表示，縣府會盡速審查，讓中友百貨彰化店盡早動土，原預定2025年完工，希望能趕在2024年底前開幕。

位在彰化市旭光西路的中友百貨彰化店基地，面積約0.71公頃，現況為彰化市公所有的公共造產第二停車場使用，為一平面收費停車場。此案是是以BOT方式辦理，因公所層級不可辦理促參案件，所以由縣府以委託彰化市公所辦理方式，突破法令的侷限，採停車場多目標開發模式興建。

縣府指出，中友百貨彰化館預計投資43億元，並採百貨公司與立體停車場共構，其中百貨公司設計地下2層、地上14層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，包括大型商城、購物、美食及電影院等。另停車場設計地下4層地上21層，可提供近1000席汽車位、1500席機車位，停車場內並將設置電動車、身障、婦幼專用停車格及自行車專屬停車區，滿足百貨商城停車需求，也可解決鄰近區域停車不足問題。

不過，中友百貨彰化店雖然在今年6月由縣府、市公所及中友百貨簽約後，迄今一直未有動工跡象，讓民眾以為又「狼來了」。直到今天上午總算辦理土地點交儀式，包括縣長王惠美、市長林世賢及投資廠商益彰股分有限公司代表，以及民代、里長都到場參加。

王惠美表示，今天先做用地點交，至於投資審查則由彰化市公所負責，請市公所及益彰公司早日將設計定案，縣府會盡速審查，讓彰化第一間百貨公司盡早動土，原預定2025年完工，希望能趕在2024年底前開幕，讓彰化鄉親能好好地逛百貨公司，看電影，吃美食，提升生活品質，就近消費，也有停車場的配套規劃，讓鄉親不必擔心停車問題。

彰化市長林世賢表示，非常感謝王縣長縣府團隊與彰化市公所努力合作，大家期待的彰化第一家百貨公司終於開始執行合約內容，首先是把土地點交、移交給中友百貨，中友百貨過去是營造起家，營造團隊非常強，設計已經到最後階段，這幾天也審查他們的營運計畫。

林世賢說，非常欣慰的是，過去投標合約書提到要投資25億元以上，後來提出的營運計畫預計要投資43億元，蓋25層樓，這將是彰化邁入現代化城市的起步，縣長已表示，未來在申請建照會加速協助業者取得建照，加速來完成。在行政作業上，不論是市公所或是縣府都會全力配合，未來周邊整個商圈串聯起來，對彰化整體發展一定有很大的幫忙。