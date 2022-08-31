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芬園鄉長登記 林世明今由陳吉仲陪同、洪千芸明登記

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
爭取連任的民進黨籍芬園鄉長林世明（前排左1），由彰化縣長參選人黃秀芳（前排左2)及農委會主委陳吉仲（後排右2 ）、林世明的胞姊新北市立委林淑芬（後排右3）等人陪同，完成競選登記。圖／林世明提供　
爭取連任的民進黨籍芬園鄉長林世明（前排左1），由彰化縣長參選人黃秀芳（前排左2)及農委會主委陳吉仲（後排右2 ）、林世明的胞姊新北市立委林淑芬（後排右3）等人陪同，完成競選登記。圖／林世明提供　

競爭激烈的彰化縣芬園鄉長選舉，爭取連任的現任民進黨籍鄉長林世明，今天上午由農委會主委陳吉仲、民進黨彰化縣長參選人黃秀芳及林世明的胞姊新北市立委林淑芬等人陪同，完成競選登記；他的競爭對手無黨籍鄉民代表洪千芸則訂明天上午10點，辦理競選登記。

林世明登記的同時，支持者喊著口號「彰化要順風、縣長選秀芳（台語），鄉長選林世明，芬園一定行」、「改變看得見 改革不能停。」希望鄉親持續支持他連任。

林世明表示，他在這四年任內，原本髒亂的舊「衛生所」改造成為遊客中心及展覽會館，1935年的日治時期的「舊公所」也在整修中，將來必成為芬園最重要的地標。此外，社口的兒童公園開闢、推動自來水接管率、停車場改建，投入1.2億元改善社區道路及產業道路，提升了鄉民生活品質。

在社福政見方面，林世明說，因應少子化，鄉公所今年增加了生一胎多領6000，連同戶政可領3萬6000生育津貼，並在社區的關懷據點及供餐的推動上，他任內將近4年時間，比以往增加了一倍以上的社區。

林世明的對手是已擔任3屆鄉民代表的洪千芸，的父親洪慶章曾先後擔任四屆芬園鄉長，及母親也擔任過一屆鄉長，哥哥黃翊愷是現任芬園農會總幹事，長期經營地方，實力堅強。洪千芸明天登記時，將由洪慶章、黃翊愷以及多位村長、支持者陪同。

爭取連任的民進黨籍芬園鄉長林世明（前排左2），由農委會主委陳吉仲（後排右3 ）、林世明的胞姊新北市立委林淑芬（前排左1）等人陪同，完成競選登記。圖／林世明提供
爭取連任的民進黨籍芬園鄉長林世明（前排左2），由農委會主委陳吉仲（後排右3 ）、林世明的胞姊新北市立委林淑芬（前排左1）等人陪同，完成競選登記。圖／林世明提供

林世明 鄉長 2022大選 彰化縣選舉

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