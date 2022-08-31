樹根成路障居民陳情移除 中市府：有計劃著手淘汰

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聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市早期種植的行道樹未蒙其利，卻成為行人隱型路障。圖／黃馨慧提供
台中市早期種植的行道樹未蒙其利，卻成為行人隱型路障。圖／黃馨慧提供

人行道黑板樹浮根、竄根與民爭路，曾發生民眾被絆倒骨折。台中市議員黃馨慧說，種樹要重質重量，對於行道樹種植與後續維護管理不能只做半套，只管種樹、不管維護成本，市府建設局一年要花千萬經費遷移不當樹種，而後續恢復道路鋪面可能要花10倍經費，她建議研擬行道樹浮竄根作業辦法、全面妥善處理。

黃馨慧說，歷任政府喜歡宣揚「種多少樹」「增加幾處綠地」卻不管樹種、地點是否合適，建設局一年要花費超過千萬預算遷移黑板樹、木棉樹與掌葉蘋婆等樹木，後續恢復行道鋪面，初估預算恐怕上億元。因此建議行道樹管理應該有「百年大計」，事前規劃、事後維護，環境綠化不該只做半套或表面功夫。

種樹綠化環境，但不能忽略維護潛在成本，黃馨慧說，市府歷來綠化政策，忽略樹木根穴空間不足，有地下自來水管、光纖電纜、瓦斯管等交錯問題，經常可到樹木浮根、竄根情況，與民爭路，問題輕重程度不一，她詢問建設局有沒有相關作業辦法？

建設局長陳大田表示，每年行道樹因浮根、竄根影響行人安全案件，隨樹木年齡增長、投訴案件數逐日增加，他認同議員質詢，表示須從源頭管理，已擬定適合本地適合樹種，逐漸淘汰容易浮根黑板樹、小葉欖仁，掌葉蘋婆等，整理出人行空間。

黃馨慧說，行道樹是城市重要意象，例如上海部分街道種法式梧桐，綠意成蔭，既擋了豔陽，頗具異國風，成為著名的景點，行道樹四季變化，須搭配以人為本的規劃。

台中市早期種植的行道樹浮根嚴重，居民未蒙其利，向議員陳情路樹成為行人隱型路障。圖／黃馨慧提供
台中市早期種植的行道樹浮根嚴重，居民未蒙其利，向議員陳情路樹成為行人隱型路障。圖／黃馨慧提供

行道樹 黑板樹 人行道

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